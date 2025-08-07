キンプリ永瀬廉、ドーム公演で心がけたことは？「5万5千人と毎回目合ってるんで」
【モデルプレス＝2025/08/07】King ＆ Princeの永瀬廉が、6日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。ドーム公演で心がけたことを明かした。
【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス
King & Princeは、5月よりドームツアー「King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」を開催。この日の放送では、東京ドーム公演の感想メールが届き、永瀬は1つひとつのメールに丁寧にリアクションした。
永瀬は「今回のドームも、なるべくみんなの近くに行きたいから結構Bステまで何回も行ったり、ゆっくりトロッコで行ったりさせてもらった」と心がけたことを告白。「伝わっててよかったわ」と胸をなでおろした。
ライブに足を運んだという番組スタッフが「僕、目合いました」と永瀬に伝えると、永瀬は「もちろんです。5万5千人と毎回目合ってるんで、僕」と反応。永瀬は話の最後に「ドームツアー、みなさんのおかげで無事終えることができました。ありがとうございます」と感謝し「これからもKing & Prince、いろんな楽しいことを仕掛けていこうと思っております。よろしくお願いします！」と投げかけた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
