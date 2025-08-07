お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）がパーソナリティーを務める6日放送のinterfm「ハリセンボンのかっぽじ気分」（水曜後11・00）に出演。「余計な一言」について語った。

近藤は「ちょっと気になるなってことがありまして。よくあるんですけど、いろんな街中でロケさせてもらっている時に気付いてくれた人とかが写真撮ったりする時あるじゃないですか」と話し出し、「女優さんとかとロケしていて（気付いた人が）“写真撮ってください”ってなって、6、7割くらいの方が“女優さん顔が小さすぎて隣に立てない”って言って私の隣に来る確率高いんですね」とのエピソードを披露。

続けて「わざわざ言わなくて良くない？って思うんですよ。なんか世の中って余計な一言多いなって」と本音を吐露し、相方の箕輪はるかは「確かに春菜にはトゲのように刺さるよね」とコメント。近藤は「そうなのよ。別に普通にみんなで楽しく撮ればいいところをわざわざ私がデカいみたいな。並びたくないって気持ちは分かるんですけど、それは心の中にしまっておいたら？」と語った。

さらに箕輪から「春菜も顔小さいもんね」と振られ、近藤は「いや、本当はそうなんですよ。よく言われるのが真逆なんだけど、“意外と大きくないのね”って言われるのよ。テレビで見ると大きいのにって。それも言わなくていいんだけど。意外と小さいってめっちゃ言われる」と明かしていた。