¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¤¬¡¢7ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥Ü¥à¡×9·î¹æ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¤ÎÄ¾É®ÈþÊ¸»ú
9·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì4DAYS¤ò¹µ¤¨¤ëÇµÌÚºä46¤«¤é¡¢5´üÀ¸¤Î¸ÞÉ´¾ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯²Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê¿å¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÀî¤Ç¤Î¿åÍá¤Ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥ÀÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¤¥«¤ò¥Ñ¥¯¥ê¤È¿©¤Ù¡¢¾ö¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¼¼Æâ¥×¡¼¥ë¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢²¦Æ»¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡ßÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤ÇÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡¢µðÂç¤ÊÉâ¤ÎØ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÉâ¤«¤Ö¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ø¡£´Ñ¸÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢Âîµå¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¶âÀî¼ÓÌí¡£39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶âÀî¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¾¯¤·Âç¿Í¤Ê²Æ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡¢²ÖÊÁ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»ïÌÌ¤Ë¤ÏÆü¸þºä46¤Î¸Þ´üÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ÇBOMB¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÅÄÈþ·î¤âÅÐ¾ì¡£ÂçÅÄ¤ÏÂçºå½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤¿Ä¹¤¤¼êµÓ¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¾Ð´é¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ö¥Ü¥à¡×É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢ÅÐ¾ì
¢¡Î¢É½»æ¤Ï¶âÀî¼ÓÌí »ïÌÌ¤Ë¤ÏÂçÅÄÈþ·î¤âÅÐ¾ì
