藤井夏恋、両親の若かりし頃の写真に反響「美男美女」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/08/07】モデルの藤井夏恋が6日、自身のInstagramのストーリーズを更新。両親の若かりし頃の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤井夏恋の両親、お揃いデニムコーデでオーラ漂う
藤井は「Happy Birthday My Father」と父親の誕生日を祝福するメッセージとともに、お揃いのデニムコーディネートで統一した若かりし頃の両親の2ショット写真を披露。続く投稿では、兄でWEST.の藤井流星、姉で元E-girlsの藤井萩花さんとの幼少期ショットも載せている。
この投稿に、ファンからは「ファミリー写真！」「お父様お誕生日おめでとうございます」「お若い頃のご両親も美男美女」「お父様もとってもスタイル良い」「デニムコーデがお洒落」「藤井家最強」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
