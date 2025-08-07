±üºÚ·Ã¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢É×¡¦ÌÚÂ¼Î»¤¬¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÅº¤¨½ËÊ¡¡¡Ì¼2¿Í¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Î»¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¡¦±üºÚ·Ã¡Ê46¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼2¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯±üºÚ·Ã¡Ê3ËçÌÜ¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö@megumi_okina ¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£º£Ç¯¤â³§¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö#¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö#¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö#¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¼Ì¿¿3Ëç¤òÅº¤¨¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡¢´¥ÇÕ¥·¡¼¥ó¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯±üºÚ¤Î¸å¤í»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿±üºÚ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö46ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ²ÈÂ²¤ÇÆø¤ä¤«¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö#ÃÂÀ¸Æü¡×¡Ö#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤éÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡¢²ÈÂ²¡×¡ÖÌ¼¤µ¤óÃ£¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿±üºÚ¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
