“BTS・TXTの弟分”がついに始動！グループ名は「CORTIS（コルティス）」、8月18日にデビューへ

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICが手がける新たなボーイズグループの名前が、ついに公開された。

BIGHIT MUSICは8月7日、新グループの公式SNSアカウントを開設し、グループ名「CORTIS（コルティス）」を発表した。

グループ名は、「COLOR OUTSIDE THE LINES（線の外に色を塗る）」というフレーズから不規則に抜き出した6文字で構成されており、「世の中の定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味が込められている。

メンバーはマーティン、ジェームス、ジュフン、ソンヒョン、ゴンホの5人。グループ名が示すように、既存の枠にとらわれない新しい視点や発想で、独自の作品を世に送り出す予定だ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

CORTISは、グループ名の公開方法もユニークだった。7日0時、グローバルショート動画プラットフォーム「TikTok」に投稿された“ロゴサウンド”映像で初めてグループ名が明かされた。

このショート動画は、メンバーのマーティンが実際に使用している作曲ソフトを使って制作したもので、画面にはグループ名が浮かび上がり、未知の世界が広がるような神秘的なサウンドが再生される。音楽・ダンス・映像を自ら手がける“ヤング・クリエイター・クルー”らしい自己紹介となった。

同時に公開された映像では、メンバーたちの姿も初公開された。音響機器やキーボードが並ぶスタジオで、お互いを撮影し合いながら作業に没頭する様子が映され、CORTISのリアルな制作風景を垣間見ることができる。また、自ら装飾した作業空間を背景に公式SNSを紹介するなど、彼らならではの独創的な感性が光った。

CORTISは8月18日に正式デビューを果たす。全員10代の“ヤング・クリエイター・クルー”として、自らの物語をもとに作詞・作曲・振付・映像制作など多方面で創作活動を展開していく。

BTSやTOMORROW X TOGETHERを輩出した“ボーイズグループの名門”BIGHIT MUSICが6年ぶりに送り出す新人とあって、K-POPファンの間では早くも大きな期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）