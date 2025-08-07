みちょぱ＆大倉士門、久しぶりに夫婦共演 洗濯は2人でするルール明かす
モデル・タレントの池田美優（みちょぱ）と俳優・大倉士門夫妻が7日、都内で行われた『#洗ってはじメル ミライプロジェクト』発足式に登場した。2人が家での洗濯ルールを明かした。
【写真】尊い手つなぎ！夫の洗濯物を当てるクイズに挑戦したみちょぱ
夫婦で登場したみちょぱは「久しぶりに2人そろって登壇しました」とにっこり。イベントにちなみ、家での洗濯ルールを聞かれた2人は「洗濯だけ一緒にやるというルールがあって、きょうは洗濯機を回そうと決めてやる」と明かす。
家では基本的にお風呂場乾燥だといい、みちょぱは「お風呂に入る前に回して、お風呂から出た後に2人でバケツリレーみたいな感じで洗濯している」と話す。すると大倉は「洗濯機からお風呂場までもっていくのがみちょぱで、僕がお風呂場で洗濯物を受け取ってハンガーにかけて干す役割」と説明。
みちょぱは「決めたわけじゃないのにいつの間にかそうなってました」と言うと、大倉は「一人でやるのが苦痛に感じるくらい二人でやるものになっていますね」と、普段から日常的に共同作業していると明かしていた。
衣類の廃棄問題を解決すべく、P&Gの濃縮液体洗剤「アリエールMiRAi（ミライ）」とフリマアプリ「メルカリ」がコラボレーションした同プロジェクト。コラボに伴い、中古衣類も新品級消臭ができる洗剤として「アリエールMiRAi」を「メルカリ」が推奨する洗剤として位置付ける。
