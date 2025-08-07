機械メーカー「大川原化工機」の社長らを警視庁が逮捕したことは違法だとする判決が確定したことを受け、警視庁は逮捕に至った経緯など検証した報告書をまとめ、7日に公表しました。

報告書では、捜査を担当した警視庁公安部の中では公安部長ら幹部による捜査指揮が機能していなかった点や、事件検挙を第一とする現場の捜査員が捜査上の消極的な証拠を軽視し上司への報告をほとんどしていなかったなどの問題があったと指摘。

また、公安部の特徴として指揮系統に沿った意思決定プロセスが他部門に比べより重視される傾向があり、縦割りが生じやすかったとも指摘し、風通しの悪さといった運営体制などの問題点も示しました。報告書は、再発防止策として幹部による捜査指揮を強化するほかホットラインの設置、取り調べの際の録音録画の導入を進めることなどを明らかにし、公安部全体で幹部から現場捜査員までの1人1人が反省を深く胸に刻み信頼回復に向けた努力を積み重ねていくとしています。

■えん罪事件に至るまでの経緯

2017年機械メーカー「大川原化工機」の社長らが軍事転用可能な機械を不正に輸出した疑いがあるとして、警視庁公安部外事一課が捜査を開始。

2018年10月-大川原化工機の家宅捜索

2020年3月-社長ら3人逮捕

2021年-起訴取り消し、その後賠償請求裁判に

2025年6月ー捜査は違法として国・都に約1億6600万円の賠償を命じる判決が確定

任意聴取を含む取り調べや逮捕後の勾留は長期間に及び、元顧問相嶋静夫さんはこの期間に亡くなりました。

■警視庁「検証チーム」立ち上げ報告書を公表

警視庁は副総監をトップとする「検証チーム」を立ち上げ、これまでに当時の幹部などおよそ40人から聞き取りを進め、7日、当時の一連の捜査に関連する問題点や反省点、再発防止策をまとめた検証報告書を公表しました。報告書では主に捜査指揮が機能不全に陥っていた点捜査の進展を妨げる可能性のある消極的な証拠を軽視する現場の姿勢に問題があったと指摘しました。

■「捜査指揮系統が機能発揮しなかった」と指摘

捜査は警視庁公安部長をトップとする「公安部長指揮事件」で、公安部外事一課の第五係が捜査に当たりました。担当管理官と係長が中心となり報告文書を作成、外事一課長が主に幹部らに報告を行っていたとしています。

本来であれば捜査指揮をする幹部らに向けては詳細かつ丁寧な報告が求められるものですが、報告は簡素なものにとどまり、立件に向けて有利にならない情報などが適切に報告されていなかったとみられるということです。

こうしたことに対し、報告書では「歴代の課長が詳細な内容の報告を求めた形跡も認められなかった」として、「捜査指揮系統が本来発揮すべき機能を発揮しなかった」と捜査指揮を行う幹部の問題点についても指摘。関係者の逮捕といった捜査上の大きな節目においても実質的な捜査指揮がなされず、必要な軌道修正を図ることができなかったと結論付けています。

■現場捜査員“消極的要因を軽視”捜査踏みとどまれず

捜査の実務を担った警視庁公安部・外事一課五係は、主に大量破壊兵器などに関する不正な輸出事件を担当。事案が特殊なため、平成に入ってからの検挙数は8件だったということです。こうした中で担当管理官と係長は、「事件の検挙を第一」とする姿勢で捜査を進め、捜査の進展を妨げる可能性のある消極的な要素に十分な注意を払っていなかったとも指摘しています。

具体的には・法令解釈について警視庁が拡大解釈をした上で、経済産業省から疑問や指摘があったにもかかわらず、十分に議論や詳細な報告がされず捜査を継続したこと。

・重要な争点になる殺菌機能の有無について、一部の部下からの追加実験が必要とする意見を管理官と係長が聞き入れなかったほか、 殺菌機能がないとする旨の聴取内容を幹部らに丁寧に報告しなかったこと。

こうしたことが問題点として報告書では指摘されました。

■公安部ならではの職場環境についても指摘

また、報告書ではこうした問題の背景に組織文化も影響したと分析しています。公安部の特徴として縦のラインでの報告が重視される一方で、階級を飛び越えて意見を述べることが難しいという組織文化が、今回の問題につながったとしています。

さらに、公安部内には業務の特性上、捜査員が疑問を感じても声を上げにくい状況となっていたとして、風通しの悪さやコミュニケーション不足が捜査の過ちにつながったと指摘しています。

この点、事件を捜査していた担当管理官と係長は、検証チームの聞き取りに「捜査員に寄り添い、話をよく聞くべきだった」「捜査員の声などに耳を傾ければよかった」と話しているということです。

■再発防止策表明「今後の決意」

警視庁公安部は公安部長ら幹部が事件の全体状況を適切に把握・意思決定ができるような仕組みや体制作りに取り組むとしています。

具体的には捜査員からの相談や意見を受け付けるホットライン事務局を立ち上げるなどして、部下が声を上げやすい風通しのいい職場環境を目指すほか、公安部での現場捜査指揮にあたる幹部について部下側が上司の働き方などをチェックする多面観察を実施するとしています。

さらに、今回の事案のような場合には、経産省に通知・対応要請するほか、取り調べを行う際には警察庁に通達をした上で、原則として録音・録画を行っていく方針です。

再発防止策について警視庁の幹部は「今後の決意と受け止めてもらいたい」と話しています。

警視庁は「判決を重く受け止め、判決で違法であるとされた捜査を行ったことを真摯に反省し、 逮捕された3人や関係者の方々に多大なご心労とご負担をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げる」などとコメントし、7日午後には当時の幹部らの処分についても発表する見通しです。

なお、調査報告書の全文は警視庁ホームページでも準備が整い次第読むことが出来るようになります。