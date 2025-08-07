【聖闘士聖衣神話EX レオ一輝-黄金聖衣の継承者-】 予約開始：8月8日16時 2026年1月 発売予定 価格：23,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「聖闘士聖衣神話EX レオ一輝-黄金聖衣の継承者-」を2026年1月に発売する。8月8日16時より予約を開始する予定で、価格は23,100円。

本製品は、アニメ「聖闘士星矢」より、獅子座（レオ）の黄金聖衣を装着した「一輝」を、同社のフィギュアシリーズ「聖闘士聖衣神話EX」で商品化したもの。

素体はEX METAL素体を採用。聖衣の彩色もリニューアルし、大迫力のフェニックスエフェクトパーツが付属している。

表情パーツは完全新規造形で、「通常顔」「叫び顔」「食いしばり顔」「流血顔」が付属しており、様々なシチュエーションを再現できる。

サイズ：全高 約175mm 素材：PVC、ABS、ダイキャスト 商品内容本体交換用手首パーツ左2種右3種交換用表情パーツ4種交換用髪の毛パーツ交換用胸アーマーパーツ聖衣一式オブジェフレームフェニックスエフェクトパーツエフェクトパーツ用台座一式

(C)車田正美／集英社・東映アニメーション

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。ご了承の上、閲覧ください。