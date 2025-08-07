キャンドゥ、ワッツ、100えんハウスレモン等の100円ショップにて、「ちいかわ インテリアミニフィギュア5」が発売される。発売日は未定。価格は110円。

高さ約3.5cmで小さなサイズのかわいいフィギュアシリーズ「ちいかわ インテリアミニフィギュア」に第5弾が登場。首をコテンとかしげたポーズで、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・カニの全8種がラインナップしている。

(C)nagano / Chiikawa committee