「ちいかわ」インテリアミニフィギュア最新作が発売決定！ カニちゃんがラインナップ
【ちいかわ インテリアミニフィギュア5】 発売日：未定 価格：110円
キャンドゥ、ワッツ、100えんハウスレモン等の100円ショップにて、「ちいかわ インテリアミニフィギュア5」が発売される。発売日は未定。価格は110円。
高さ約3.5cmで小さなサイズのかわいいフィギュアシリーズ「ちいかわ インテリアミニフィギュア」に第5弾が登場。首をコテンとかしげたポーズで、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・カニの全8種がラインナップしている。
🌿🌱🌿🌱🌿- ちいかわグッズ公式 (@chiikawa_kouhou) August 7, 2025
(C)nagano / Chiikawa committee