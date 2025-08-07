菅野美穂、“好きなUSJのアトラクション”は「やっぱり…」迫力ある

女優の菅野美穂（47歳）が、8月6日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。“好きなUSJのアトラクションや場所”について語った。



菅野はこの日、映画「近畿地方のある場所について」の宣伝を兼ねて、俳優・赤楚衛二と共に番組のインタビューに対応。映画が近畿地方を舞台にしているということで、“近畿での思い出”について質問を受ける。



菅野は「最近は子どもと一緒にUSJや万博に行ったり」と話し、“好きなUSJのアトラクションや場所”を聞かれると、「やっぱりハリー・ポッター！ 迫力もあって。斜めになって。ドンキーコングはまだ乗れてないから、万博終わったら行きたいな」とコメント。



そして「マリオは絶対に行ったほうがいいよ！乗りながらね…それこそ…すごいのよ。外国の方もずっと写真撮って、インスタ載せてる人もいっぱいいた」と赤楚に勧めた。