なによ、これ!? 認知症で老人ホームに入る年金月12万円の母（83）の荷物整理中、実家の仏間で見つけた“謎の隠し扉”…重厚な入口をくぐった54歳長女が発見「信じたくない事実」

家族が長年暮らした「実家」。それは、思い出が詰まった温かい場所であると同時に、誰も開けたことのない“タイムカプセル”でもあります。親の施設入居による住み替えや相続を機に、初めてその中身を整理したとき、思いもよらぬ場所から、親の「もう一つの顔」を目にすることも。それは愛情か、執念か、それとも……。

老人ホームへ入居する母の荷物整理

坂東寛子さん（仮名／54歳）は、実家の片付けに追われていました。しっかり者だった母親（83歳）が認知症と診断され、専門的なケアが受けられる老人ホームへ入居することになったためです。

母親の年金額は月12万円。これだけでは施設の費用を賄えません。不足分は母親の預金から充てることになりますが、認知症で本人の意思確認ができないと銀行口座は実質的に凍結され、家族でも自由にお金を引き出すことはできなくなります。母親の財産を法的に管理するためには、「成年後見制度」を利用し、家庭裁判所に後見人を選任してもらう必要がありますが、その申し立てはこれから。入居一時金は寛子さんが立て替え、当面の月額費用も立て替える予定です。

そこで寛子さんは、申し立ての準備と今後の資金計画を立てるため、まずは母親の資産を把握しようと考えました。今日は施設に持っていく荷物をまとめつつ、通帳の中身を確認するために実家を訪れたのです。

幸い、寛子さんは認知症になる前の母親から貴重品の場所を聞いていました。寝室のチェストの引き出しにある預金通帳2冊と印鑑。資産はこれだけだと思っていた矢先、掃除も兼ねて実家の中をみてまわっていたところ、旅行用カバンの内ポケットの中に別の通帳を発見します。それは、浪費癖のあった父（享年83）に内緒で母親が貯めていたヘソクリでした。

（もしかしたら、ほかにもあるのかも……）

注意深く家じゅうを探していくと、暗い仏間でなんとなくの違和感を覚えました。部屋はきれいに整頓されています。違和感の正体を探して部屋を見渡したとき、その視線は仏壇に吸い寄せられました。以前は毎日掃除をしていた母親のおかげで、仏壇は清められています。その仏壇を何気なく眺めていた寛子さんは、壁との間に不自然な隙間があることに気が付きました。

仏壇の裏に隠された秘密

渾身の力で押してみますが、仏壇はびくともしません。しかし、諦めきれず懐中電灯で足元を照らしてみると、そこには小さなキャスターが。長年の埃をものともせず、なんとかそれをずらすと、その裏には小さな隠し扉が。寛子さんが実家に住んでいたころも、家を出てからも、まったく知らなかった扉です。

「なによ、これ!?」

恐る恐る開けると、物置のようなスペースがあり、そこには古びた紙袋が一つ。中からは、おそらくお歳暮でもらったのであろう大きなクッキー缶が出てきたのです。クッキー缶からは、また別の預金通帳と現金が数十万円入っていました。

寛子さんはこの隠し場所の巧みさに気づきます。

（そうか、お父さんは仏壇にはノータッチだったし、お掃除はいつもお母さんがしていた。ここなら絶対に見つからないわ）

母親の努力に感心しつつも、寛子さんは少し怖いと感じました。キャスター付きですが、仏壇の重さから推測するに、ここ数年の、加齢によって筋力の落ちた母親はすでにこの隠し扉を開けられなくなっていたと推測できます。母親は、開けられないことを寛子さんに相談する前に認知症の症状が悪化してしまったのでしょう。もし今回、家の中を探す機会がなければ、これらの資産は誰にも知られないままだったかもしれません。

親が認知症などで判断能力が不十分になった場合、その資産管理は家族にとって大きな課題となります。法務省の統計では、判断能力が不十分な人を法的に支える「成年後見制度」の利用者数は年々増加傾向にあり、多くの家庭が同様の課題に直面していることがわかります。寛子さんのように、親の資産を把握しきれていないケースは決して珍しくないのです。

なぜ資産の把握と遺言は重要なのか

今回、寛子さんは資産を発見できましたが、これが親の死後、遺産分割協議が終わったあとだったらどうでしょうか。新たに見つかった財産について、再び協議を開く必要があり、そこで揉め事に発展する可能性もあります。

実際に、遺産をめぐるトラブルは後を絶ちません。最高裁判所の司法統計（令和5年度）によると、全国の家庭裁判所に新規で申し立てられた遺産分割事件の件数は1万件超え。こうした争いの多くは、「誰がどの財産を相続するか」という点で意見が対立することから始まります。

その有効な対策として「遺言書」の作成が挙げられますが、ただ書けばよいというものではありません。遺言書には大きく分けて3つの種類があります。

自筆証書遺言

最も手軽な方法ですが、日付や署名、押印など法律で定められた形式を守らないと無効になるリスクがあります。

秘密証書遺言

内容は秘密にできますが、公証役場での手続きが必要となり、あまり利用されていません。

公正証書遺言

公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になる可能性が極めて低く、最も確実な方法とされています。

専門家が立ち会わない自筆証書遺言は特に不備が多く見つかりやすい傾向にあります。せっかくの想いを確実に遺すためには、正しい形式で作成することが不可欠です。

判断能力があるうちに準備すべきこと

将来のトラブルを避け、資産を確実に引き継ぐためには、親の判断能力がしっかりしているうちに準備を進めることが重要です。

最も確実な「公正証書遺言」を作成する

専門家である公証人が関与するため、法的に無効になる心配がほとんどありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクも防げます。作成費用はかかりますが、将来の紛争を避けるための保険と考えることができます。

「自筆証書遺言書保管制度」を活用する

手軽な自筆証書遺言の弱点をカバーするのが、2020年から始まった法務局の保管制度です。作成した自筆証書遺言を法務局に預けることで、紛失を防ぎ、相続開始後には相続人に遺言書の存在が通知されます。形式面のチェックも受けられるため、無効になるリスクを軽減できます。

「成年後見制度」の利用を検討する

すでに親の判断能力に不安がある場合は、成年後見制度の利用が有効です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産の管理や契約行為を行います。これにより、本人の資産が不当に失われることを防ぎ、施設入居の費用などを計画的に支払うことが可能になります。

「遺言書を作ってほしい」「資産の状況を教えてほしい」そう直球で伝えるのは、親子であっても簡単なことではないと思います。そんなときは、「最近、終活に関する記事を読んでさ……」と一般論から切り出したり、「万が一のとき、お母さん（お父さん）の大切な財産をきちんと守れるように、一緒に考えておきたいから」と、親を想う気持ちを伝えたりするのも有効です。

「自分の親に限って」という過信はのちの大きな後悔を招きかねません。親側も「自分は大丈夫」ではなく、自ら話を持ちかける努力をしたほうがよいでしょう。家族の絆を未来へつなぐために、元気なうちから資産の状況を共有し、専門家へ相談しながら、来るべき日に備えておくことが賢明な選択です。