【Trio-Try-iT Figure ―金色の闇―】 2026年1月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure ―金色の闇―」を2026年1月ごろより展開を予定している。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、水着姿の金色の闇を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、黒色の水着姿が美しい金色の闇を確認することができる。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社