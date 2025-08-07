「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より水着姿の金色の闇がフリューのプライズフィギュア「Trio-Try-iT」に登場！2026年1月ごろより展開予定
【Trio-Try-iT Figure ―金色の闇―】 2026年1月ごろ 展開予定
フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure ―金色の闇―」を2026年1月ごろより展開を予定している。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、水着姿の金色の闇を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、黒色の水着姿が美しい金色の闇を確認することができる。
＼#FURYUプライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) August 6, 2025
人気のTrio-Try-iTフィギュアに
「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」が初登場❣️
Trio-Try-iT Figure―金色の闇―
細部までこだわった造形にご注目👀✨
26年1月頃～展開予定💛@FURYU_prizeで続報を✅#ToLOVEるダークネス #toloveru_d#Trio_Try_iT #フリュープライズ pic.twitter.com/i9JcPofQIN
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社