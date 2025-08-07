CONVERSE TOKYO×CLAMP展コラボTシャツ＆ストラップ登場！

100年以上の歴史を誇るCONVERSEが展開するブランド「CONVERSE TOKYO」と、創作集団CLAMPによる展覧会「CLAMP展 -SELECTION-」の夢のコラボが実現♡注目の限定アイテムは、グラフィックTシャツとスマートフォンストラップの2種類。キャラクターの世界観と日常使いしやすいデザイン性が融合し、ファンはもちろん、おしゃれに敏感な女性たちにもおすすめです。

キャラクターの世界を纏うTシャツ

CONVERSE TOKYOらしいシンプルさとCLAMPのアート性が融合したグラフィックTシャツは、日常に取り入れやすいこだわりのデザイン。

スミクロのボディにブラックでプリントを施し、さりげなくキャラクターの魅力を楽しめます。

司狼神威

木之本桜

小狼

獅堂光

壱原侑子

展開キャラクターは、司狼神威・木之本桜・小狼・獅堂光・壱原侑子の全5種。価格は7,700円（税込）。ファン心をくすぐる、さりげないアピールにぴったりの一枚です。

Wpc. Patterns×靴下屋の花柄ソックスで足元に華やぎを♪

アクセ感覚で使えるストラップ

スマートフォンストラップは、グラフィックが透けて見えるデザインで、アクセサリーのような感覚で楽しめるアイテム。

クリアケースに差し込む仕様で、星型チャームがさりげなく光ります。

Tシャツと同じく5キャラクター展開で、価格は5,445円（税込）。“C”をモチーフにしたスペシャルロゴ入りで、コレクション性も抜群。日常にキャラクターとの時間を添える、特別なアイテムです♪

発売＆受注スケジュールは要チェック

本コラボアイテムは、2025年8月7日(木)よりCONVERSE TOKYO名古屋店にて発売スタート。

また、8月21日(木)からは公式オンラインストアでの受注販売も開始されます。

「CLAMP展 -SELECTION-」は、松坂屋名古屋店 本館7階大催事場にて、2025年8月7日(木)～9月1日(月)まで開催。展覧会と一緒に、コラボアイテムもチェックして♡

CONVERSE TOKYO×CLAMPで彩る夏

CLAMPファンにとってはもちろん、洗練されたファッションを楽しみたい人にも魅力的な、CONVERSE TOKYOとの限定コラボレーション。

特別感あふれるデザインと実用性を兼ね備えた2アイテムは、今しか手に入らない貴重なコレクションです。

この夏は、お気に入りのキャラクターを身にまとって、日常をちょっぴり特別に彩ってみてはいかが？