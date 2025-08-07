「後ろ姿がそっくり」かまいたち山内、親子3世代プライベートショットを公開！「パパの真似 可愛すぎる」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは8月6日、自身のInstagramを更新。親子3世代の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】山内健司の親子3世代プライベートショット
ファンからは「後ろ姿がそっくり」「パパの真似 可愛すぎる」「いいお父さんですね」や「3世代エモいです」「なんと微笑ましい光景」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「先頭がお父さん、そして私、そして次男」山内さんは「先日地元松江の夏祭り 水郷祭を観に里帰りしました」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目が「よく見てください、3世代で歩いてます」「先頭がお父さん、そして私、そして次男」と説明した親子3世代でのショットです。「次男は俺がポケットに手を入れて歩いてたら真似してポケットに手を入れて歩いてました 絶対子供の前でポケットに手を入れないようにしようと思いました」とあるように、山内さんと次男はポケットに手を入れています。
長男＆次男とのスリーショットも2日の投稿では、長男と次男とのスリーショットを公開した山内さん。ファンからは「パパの奪い合い」「ちゃんとパパしてる」「カワイイちびっ子達に絡まれてますねー」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
