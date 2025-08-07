「紀ノ国屋」新作バッグ登場！ 付属のゴムバンド使用でコンパクトに持ち運べる
「紀ノ国屋」は、8月8日（金）から、リップストップナイロン素材の「ジップアップポケッタブルバッグ」を一部店舗で順次発売する。
【写真】限定色のブラウン＆ピーコックもおしゃれ！ 新作バッグの詳細
■公式オンラインストア限定カラーを用意
今回登場するのは、ロングセラーの「ニューポケッタブルバッグ」と同じ、穴が開いても大きく破れにくい“リップストップナイロン素材”を採用した、軽量＆丈夫な「ジップアップポケッタブルバッグ」。
バッグ上部にはファスナーが付いており、中身が見えにくい設計で、大切な荷物を安全に持ち運ぶことが可能。買い物や旅先での着替えを持ち歩く際にも最適で、幅広い用途に対応できる多機能性が魅力となっている。
また、付属のゴムバンドを使えば、バッグをコンパクトに収納でき、スペースを取らないのもポイント。旅行中に荷物が増えてしまったときや、買い物時のエコバッグとしても重宝する。
そしてカラーバリエーションは、ピンクとグレイの2色に加え、オンライン限定でピーコックとブラウンも展開。シンプルで飽きのこないデザインで、長く愛用できるアイテムとなっている。
