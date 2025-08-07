戦後80年特別企画展「戦争と、炭坑のマチ田川」の第3期「終戦、戦後復興と石炭」が、福岡県の田川市石炭・歴史博物館（同市伊田）で開かれている。市誕生時の資料や、戦後復興の象徴として歌われた炭坑節のレコードなどが炭鉱町の盛衰の歴史を物語っている。24日まで。

田川市は終戦2年前の1943年、伊田町と後藤寺町が合併して発足。三井田川鉱業所伊田坑の出炭により発展した。

企画展には、両町長が握手する写真、市制施行や石炭出炭量の変遷に関わる資料、石炭増産に向けた炭鉱国有化を「斗（たたか）いとろう」と掲げた労働組合のたすきが並ぶ。

ほかにも、長崎原爆関連の資料も展示。原爆によって変形した瓶や、さく裂した午前11時2分で止まった柱時計の被爆資料が惨禍を物語る。人力から「コールカッター」といった機械に変わっていく採炭の様子を描いた炭鉱絵師、山本作兵衛のコレクション原画約30点も展示されている。

学芸員の福本寛さんは「戦後復興の原動力は石炭。1956年経済白書は『もはや戦後ではない』と記したが、エネルギー転換政策で石炭の町は斜陽への道をたどった。石炭産業とともに歩んだ地域の過去を知ってほしい」と呼びかける。

企画展の第1期は4月にスタートし今期が最終。戦争を題材にした連続講座（定員30人、無料）を24日に予定する。観覧料は大学生以上400円、高校生100円、小中学生50円。月曜休館。同博物館＝0947（44）5745。

（原田克美）