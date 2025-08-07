北九州ゆかりの作家、火野葦平（1906〜60）と林芙美子（1903〜51）の戦争体験を伝える特別企画展「ペンと戦争−火野葦平、林芙美子の場合」（西日本新聞社など後援）が、北九州市小倉北区の市立文学館で開かれている。戦地の様子を伝える従軍作家としての活動を、手書き原稿や出版物など計170点を通して紹介する。

火野は芥川賞を受賞した「糞尿譚」（37年）が、林は「放浪記」（30年）がそれぞれベストセラーとなった。2人は37年の日中戦争勃発後、国民の士気高揚のために従軍作家として中国などに赴いた。戦地の様子を描いた従軍記を執筆し、新聞などで報じられた。

会場には、日中戦争を描きヒットした火野の従軍記「麦と兵隊」（38年）の初版本や、林が戦地で書き付けた従軍手帳などが並ぶ。戦果を華々しく伝えた開戦直後から、検閲が厳しくなる戦争末期、文学者たちの戦争責任が問われた戦後までを時系列で伝える。

展示品の中には、無謀な作戦で多くの犠牲者を出した太平洋戦争末期のインパール作戦に従軍した火野が、細かな字で悲惨な戦場の状況を記した手帳などがあり、戦地で悩み苦しんだ様子も垣間見える。担当学芸員の中西由紀子さんは「戦地で実際に書かれた史料を見て、今も続く戦争について考えてもらえたら」と呼びかける。

企画展は9月28日まで。入館は午前9時半〜午後5時半。観覧無料。月曜休館。問い合わせは同館＝093（571）1505。

（中西是登）