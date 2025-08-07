「苦渋の決断」今季リーグ出場は９分間…新潟の26歳MFがJ２大分に期限付き移籍。「言葉では伝えられない程の想いが多くある」
J１アルビレックス新潟は８月７日、MF落合陸のJ２大分トリニータへの期限付き移籍を発表。なお、期間は2025年８月８日から2026年１月31日までとなっている。
落合は柏レイソルアカデミー出身の26歳。関東サッカーリーグのVONDS市原、東京国際大を経て、23年に柏でプロキャリアをスタート。昨シーズンは水戸ホーリーホックにレンタルで移籍し、J２で31試合・５ゴールを記録した。
その活躍が評価され、今季、新潟に完全移籍。しかし、ここまでリーグ戦でピッチに立ったのは途中出場の２試合、９分間のみとなかなか出場機会を得られずにいた。
落合は移籍にあたり、新潟の公式サイトでこう感謝を示した。
「このたび、大分トリニータに期限付き移籍をすることになりました。今回の移籍に関して、たくさん考え苦渋の決断をさせていただきました。新潟のファン・サポーター、応援、選手、環境、すべてが大好きです。半年でしたが、言葉では伝えられない程の想いが多くありますが、アルビレックスで学んだことや想いをパワーに変えて、新しい地で頑張ってきます」
また大分を通じては、「このような機会を下さった大分トリニータの関係者の皆様に感謝いたします。１日でも早く、大分トリニータの力になれるよう全力で闘います。応援をよろしくお願いします」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
