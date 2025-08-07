タカトシ「全国民から愛される芸人に…」 タカがトシにツッコミ？「相方変えるつもりかよ！」
お笑いコンビ・タカアンドトシが7日、都内で行われた「焼そばはマルちゃん」2025メディア発表会に出席した。
【写真】2人ともニッコニコ！さすがのやり取りをみせたタカアンドトシ
冒頭から、おなじみの「欧米か！」がさく裂したが、トシは「全然ウケてない」と苦笑い。MCがフォローを入れるも「なつかしのネタみたいなのやめてください！いまだにやってますので」とすかさずツッコミを入れて、笑いを誘った。
今回2人は、マルちゃん焼そばアンバサダーに就任。タカは「こんな光栄なことはないです！」と喜びをかみしめながら「マルちゃん焼そばは、誰もが知っているから、アンバサダーとか必要ないと思う。我々がアンバサダーになることで、有名になれる気がして。マルちゃん焼きそばのように、全国民から愛される芸人になれるように」と意気込んだ。
また、タカはマルちゃん焼そばとの思い出について「子どもの頃から本当にお世話になっている、いわばおふくろの味的なものです。自分にも子どもが生まれまして。私の奥さんが気づいたら、これを作って、子どもと一緒に食べて。3世代にわたってみんな笑顔にしてくれる。これがエピソードです！」と堂々とコメント。トシから「こんな斬新なオチありますか（笑）？」とツッコまれていた。
イベントにちなみ、お互いを焼そばの具材に例えるならという質問では、タカがトシに「キャベツですね。キャベツみたいな形しているじゃないですか（笑）。ちょっと野菜も食べたいと思うじゃない？アクセントになる。コイツのツッコミもなくてもいけるんですけど、あったらアクセントとしていける」と愛あるイジり。一方のトシはタカに対して「豚肉ですね。やっぱり、ボケのインパクトが必要ですから」とするも、タカが「でも、さっき（味変をする時の話で）ラム肉入れたいって、言っていたよな？相方変えるつもりかよ！」と笑わせていた。
マルちゃんブランドの焼そばの魅力やおいしさを堪能するため、きょう7日とあす8日の2日間にわたって、東京会場（有楽町駅前広場）と関西会場（神戸サンキタ広場）で食べ比べイベントなどが行われる。
【写真】2人ともニッコニコ！さすがのやり取りをみせたタカアンドトシ
冒頭から、おなじみの「欧米か！」がさく裂したが、トシは「全然ウケてない」と苦笑い。MCがフォローを入れるも「なつかしのネタみたいなのやめてください！いまだにやってますので」とすかさずツッコミを入れて、笑いを誘った。
今回2人は、マルちゃん焼そばアンバサダーに就任。タカは「こんな光栄なことはないです！」と喜びをかみしめながら「マルちゃん焼そばは、誰もが知っているから、アンバサダーとか必要ないと思う。我々がアンバサダーになることで、有名になれる気がして。マルちゃん焼きそばのように、全国民から愛される芸人になれるように」と意気込んだ。
イベントにちなみ、お互いを焼そばの具材に例えるならという質問では、タカがトシに「キャベツですね。キャベツみたいな形しているじゃないですか（笑）。ちょっと野菜も食べたいと思うじゃない？アクセントになる。コイツのツッコミもなくてもいけるんですけど、あったらアクセントとしていける」と愛あるイジり。一方のトシはタカに対して「豚肉ですね。やっぱり、ボケのインパクトが必要ですから」とするも、タカが「でも、さっき（味変をする時の話で）ラム肉入れたいって、言っていたよな？相方変えるつもりかよ！」と笑わせていた。
マルちゃんブランドの焼そばの魅力やおいしさを堪能するため、きょう7日とあす8日の2日間にわたって、東京会場（有楽町駅前広場）と関西会場（神戸サンキタ広場）で食べ比べイベントなどが行われる。