±Ñ¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ç¸¶ÇúÅê²¼80Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¾å±Ç
¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ¬¤òË´¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÖ»Ò¤òÇØÃæ¤Ë¤ª¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¦¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¸¶Çú¤Î¤¤Î¤³±À¡£
¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤Ë¤è¤ë¾Ú¸À¤È¡¢¸¶Çú³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÊªÍý³Ø¼Ô¤é¤Î¾Ú¸À¤ò½Å¤Í¤¿10Ê¬´Ö¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹ºß½»¡¡ÃËÀ
¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ËÜÅö¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤³¤½¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤É¤ó¤Ê°ä»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤»þ¤Ç¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀïÁè¤«¡×
À©ºî¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢¥¨¥¹¡¦¥Ç¥Ö¥ê¥ó¤µ¤ó¤ÏÈïÇú¼Ô¤È³«È¯¼Ô¤Î¾Ú¸À¤òÊ»µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÂ¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
À©ºî¼Ô¡¡¥¨¥¹¡¦¥Ç¥Ö¥ê¥ó¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¾¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¤É¤Á¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×