カッパ、ツチノコ、ネッシーなどUMA(未確認動物）がゆる〜く描かれた「YURU-MA寿司湯呑」が可愛いよ♡

ブルーブルーエから可愛い湯呑み発売されましたよ〜♡

今回紹介するのは、エイリアンやネッシー、ツチノコなどUMA(ユーマ/未確認動物）のイラストが描かれた「YURU-MA寿司湯呑」です。

UMA（ユーマ）とは、Unidentified Mysterious Animal（未確認動物）の略で、伝説上の生き物や怪物、妖怪などとは違い、実際に目撃証言などがあるが公式に存在が確認されていない生物などのこと。

そんなUMAが、ゆるカワなタッチでぐるりと一周にわたり描かれた「YURU-MA寿司湯呑」。「UMAの仲間」と「UMAの休日」の2種類がラインナップされています。

UMAの仲間

「UMAの仲間」は、チュパカブラ、ネッシー、エイリアン、カッパなどのUMAの仲間たちが12種描かれています。

UMAの休日

「UMAの休日」は、UMAたちのそれぞれの休日をイメージして描かれた愉快なデザインに。

容量はたっぷり280ml。サイズは約口径7.2×高10.2cm /満水容量：280ml/重量：約260gで、家庭用電子レンジ、家庭用食洗器可能です。

箱付きだからギフトにも◎

「YURU-MA寿司湯呑」は「Bleu Bleuet（ブルーブルーエ）」の店舗とオンラインストアで販売中です。価格は各1,320円（税込）です。

YURU-MA寿司湯呑（UMAの仲間/UMAの休日）