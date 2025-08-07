208万円！ トヨタ新「コンパクトミニバン」発表！ 最上級より「120万円以上オトク」な5人乗り仕様！ “リッター18キロ超え”＆パワースライドドアも魅力「シエンタ」最安モデルとは？

進化した最安モデルの仕様とは？

トヨタは2025年8月5日、コンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良モデルを実施し、同日に発売しました。

今回の一部改良では装備を拡充し、商品力を向上させました。加えて、モデリスタと共同開発を行ったコンプリートカー「JUNO」を追加しました。

そんな進化したシエンタのなかでも、最も手頃なエントリーモデルとはどのような仕様なのでしょうか。

199万円だったのに値上げしちゃった…最安モデルの気になる仕様とは？

シエンタは、2003年の発売以来、日本の道路事情に適した扱いやすいコンパクトミニバンとして人気を博しています。

現行モデルは2022年にフルモデルチェンジした3代目です。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表する「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2025年6月の販売台数は8385台で、シエンタは5位にランクインしました。

2025年8月5日実施の一部改良では、新装備の追加と先進安全装備の機能追加、および人気オプションの標準装備化により商品力を高めています。

また、モデリスタと共同開発したコンプリートカー“JUNO”を発売しました。

シエンタ“JUNO”はZ（ハイブリッド車）をベースに、後部座席を取り外した2人乗りのレイアウトを採用。

広々とした車内後方のスペースにテーブルやクッションなど、5種類の着脱可能な家具モジュールを組み合わせ、自分好みの空間を作ることができます。なお、家具モジュールはそれぞれ単品での購入も可能です。

そんなシエンタのなかでも最も手頃な価格のグレードは「X（ガソリン車・2WD・5人乗り）」です。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm、ホイールベースは2750mm。ミニバンながら扱いやすいサイズを維持しています。

シエンタは全体的に四角いフォルムで角を丸くした、愛着のわくデザインを採用しています。

エントリーモデルのXグレードはすっきりとした印象のLEDヘッドランプやテールランプ、シンプルな15インチスチールホイール＋フルキャップを装着。

シエンタは2トーンカラーも含め多彩なカラーバリエーションを設定していますが、Xグレードで選べるカラーはプラチナホワイトパールマイカ、ブラック、ベージュ、アーバンカーキの4色に限定されます。

インテリアカラーはブラックの単色で、上位グレード向けのカーキやフロマージュは選択できません。

パワースライドドアは助手席側にのみ装着され、オプションで両側スライドドアを選ぶことはできません。パワースライドドアは指で操作できるワンタッチスイッチ付きです。

上位グレードに標準搭載されているディスプレイオーディオは省かれ、オプション設定となります。

運転席周りには、アナログメーターと4.2インチマルチインフォメーションディスプレイ、ウレタンステアリングが標準で装備されています。

パーキングブレーキについては、全車にブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキを搭載。ブレーキホールド機能をオンにしてエンジンを切った場合も、次回の運転から同じ設定が適用される仕様です。

エアコンについては装備内容が変更され、従来マニュアルエアコンを搭載していたXグレードを含め、全車にオートエアコンを標準装備としました。

安全装備としては、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を全車に標準搭載。

レーダークルーズコントロールは先行車の停止にあわせて自車も停止する停止保持機能を搭載、そしてドライバー異常時対応システムを追加するなど、先進安全装備がアップデートされました。

その一方で、「バックガイドモニター」「パノラミックビューモニター」「ブラインドスポットモニター」などの機能はオプション設定です。

X（ガソリン車）のパワートレインは、1.5リッターの直列3気筒自然吸気エンジンを搭載。

トランスミッションはCVTで、駆動方式はFF（2WD）を採用し、燃費はWLTCモードで18.4km／Lを記録しています。

X（ガソリン車・2WD・5人乗り）の価格（消費税込み、以下同）は207万7900円で、最高級モデル「HYBRID Z E-Four（7人乗り）」（334万2900円）との価格差は126万5000円です。