2025年卒の就職活動で利用が進んだAI技術。2026年卒ではより浸透しただけでなく学生、企業、双方の使い方が深化した。企業では採用プロセスにAI導入が本格化し、学生は生成AIでエントリーシートの作成や面接対策を行うのが当たり前となった。また、売り手市場が継続する中で、学生が選べる企業が多様になり、内定承諾に至るまでの企業と学生の駆け引きも複雑化している。





目まぐるしく変化する就職・採用戦線を切り取るべく、今年もHR総研では、就活会議株式会社が運営する就活生向けクチコミサイト「就活会議」と共催で、就活生、採用担当者それぞれの目線から印象深いエピソードを川柳・短歌に込めて詠んでもらう「2026年卒 就活川柳・短歌」と「2026年卒 採用川柳・短歌」を6〜7月に募集した。

就活生の心境を巧みに描く最優秀賞2作品

AI技術の浸透により大きく変化する就活現場において、学生たちは新たな道具を活用しながらも、根本的には人間らしい温かさや理解を求めている。今回の入選作品群は、そうした今の就活生の等身大の想いを、時にユーモアを交えながら表現した秀作揃いとなった。

その中からユニークな着眼点や巧みな表現が光った作品を選出してみた。ここでは、「2026年卒 就活川柳・短歌」の入選作品を見ながら、学生たちのここまでの就活を振り返ってみたい。ぜひ学生たちの心の叫びを感じ取ってほしい。

まずは【最優秀賞】から紹介する。直接的な表現はないのに、就活に取り組む学生の心情や状況がよく分かる秀逸な2作品を選出した。

サークル長 バイトリーダー 学祭長 信憑性取り 副部長（大阪府 バーバパパさん）

就活における「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」の盛り方を見事に表現した秀作である。サークル長、バイトリーダー、学祭長といった聞こえの良い肩書きを並べながら、最後に「信憑性取り」「副部長」というオチで現実を突きつける構成が絶妙だ。現代の就活生が直面する「エピソードの演出」という課題を、リズミカルな語呂合わせで表現している。

エントリーシートでの自己PR作成において、多くの学生が過去の経験をいかに魅力的に表現するかに苦心する現状を、この作品はまさに就活生の等身大の心境として代弁した作品だ。信憑性という言葉を使うことで、学生自身もその演出に後ろめたさを感じる複雑な心理状態も巧みに描写している。

手書き散る AIの筆に 風光る（千葉県 たなかさん）

デジタル化が進む就活現場において、手書きからAIへの移行を季語「風光る」を使って美しく表現した作品である。自分自身が数日かけて思いを込めて書き上げたエントリーシートが書類選考で落とされる中、AIにほんの数分で作成してもらったエントリーシートが通過していくさまを物悲しく感じる一方で、AIが内定を引き連れてくる期待も表現している。また、「手書き散る」という表現には、従来の就活手法が終わりを告げる寂しさと、新時代への期待が込められていると読めなくもない。「AIの筆」という擬人的な表現により、AIを道具として受け入れながらも、それが持つ創造性を認める学生の心境が読み取れる。

近年の就活現場では生成AIの活用が急速に浸透しており、エントリーシート作成や面接対策においてAIを活用する学生が増加している現状を、まさに時代の転換点として詠んだ作品といえる。「風光る」という春の季語により、新しい門出への希望（内定）も表現されており、AIとの共存を前向きに捉える現代学生の価値観を見事に捉えている。

AIと人間性の狭間で揺れる心境

続いて、【優秀賞】を紹介しよう。

AIより 人に見てほし この熱意（新潟県 すんださん）

AI活用が当たり前となった就活において、学生が抱く根源的な願いを表現した一句。エントリーシートの書類選考でAIによる一次スクリーニングが導入される企業が増える中、学生たちは自分の想いが人事に届くのかという不安を抱えている。「この熱意」という表現には、AIでは判断しきれない人間らしい感情や体験への思い入れを、最終的に人間同士のコミュニケーションで伝えたいという学生の願望がにじみ出ている。AIと人間性の両立という今どきの就活生が直面する課題を的確に捉えた秀作である。

令和の就活事情を映す佳作群

ここからは、【佳作】に入選した作品を抜粋して紹介しよう。

二つ来た 夢か安定 揺れる胸（北海道 ドラケンスバーグさん）

複数内定を獲得した学生の心境を見事に表現した作品である。売り手市場が続く中、学生にとって内定獲得のハードルは下がったものの、逆に選択の困難さが生まれている。「夢か安定」という対比により、自分の夢を追うことのできる企業と、福利厚生や待遇などが充実している安定企業との狭間で揺れる学生心理を簡潔に描写する。そして、「揺れる胸」という表現からは、贅沢な悩みでありながらも、長きにわたり深刻に悩む学生の等身大の姿が想像できる。売り手市場が継続する現代の就活において、複数の内定を得る学生が増加する状況を映した作品といえる。

落ちたなあ 受かってるかも 落ちたなあ（兵庫県 アホゲータさん）

就活生特有の心境変化を巧妙に表現したユーモア溢れる作品。最終面接直後の感触から一転、時間が経つにつれて期待と不安が交錯する心理状態を「落ちたなあ」で始まり、「落ちたなあ」で終わる構成で表現し、中間の「受かってるかも」という一瞬の希望的観測が、売り手市場であっても必ずしも希望通りにはいかない現実を際立たせている。面接後にすぐに結果連絡が来る企業ばかりではない。就活において、なかなか結果連絡が来ない企業に対して誰もが経験する感情の揺れ動きを、シンプルながら印象的な反復表現で描いている。

就活で 仲良くなった GPT（兵庫県 まかろにさん）

AI時代の就活における新たな関係性を軽やかに表現した作品である。ChatGPTをはじめとする生成AIが、エントリーシートや面接対策などの就活の相談相手として機能している現状を「仲良くなった」という親しみやすい表現で描く。従来の就活では先輩や友人が相談相手だったが、現在では24時間利用可能なAIが重要なパートナーとなっている。最初は丁寧語で投げかけていたプロンプトも、いつの間にかタメ口調になっていく様子がうかがえる。この句からは、生成AIを敵視するのではなく、頼れる相手として受け入れる昨今の学生の柔軟性が読み取れる。

就活の現実と建前を描く作品群

【佳作】をあと3作品紹介しよう。

やったこと すべてに理由 あるように 話す私は 少し嘘つき（東京都 無糖さん）

就活における自己演出の心理的負担を率直に表現した作品である。エントリーシートや面接では、すべての経験に明確な動機や学びがあったかのように語ることが求められるが、実際の学生生活はそれほど計画的ではない。いや、「なんとなくやったこと」のほうが多いくらいだろう。就職活動が進むにつれ、なにごとにも意味や目的を「後付けで上手に言える」ようになる自分に対して、「少し嘘つき」という申告により、演出の必要性を理解しながらも、罪悪感や違和感を抱く学生の複雑な心境を表現している。

落ちたのに なぜか推される 逆オファー（埼玉県 浦和人さん）

近年の採用手法の多様化を皮肉った作品である。一度不採用となった企業から、逆求人サイトを通じてオファーが届く現象は、AIマッチングシステムが登録されたキャリアシートだけを頼りに、相手が誰かもわからずにオファーを送る学生を抽出しているため、実際によく起こりうる。学生にとっては戸惑いの原因となる一方、企業側がシステムを駆使して採用を高度化しようとする様子もうかがえる。売り手市場において企業が優秀な学生を確保するために様々な手法を駆使する結果、少し機械的で人間味のないやりとりを招いている現状を、シンプルながら皮肉な笑いを込めて的確に捉えた作品である。

また出たな 大手とベンチャー いいとこ取り（大阪府 バーバパパさん）

企業説明会での常套句を皮肉った一句。「大手の安定性とベンチャーの成長性を兼ね備えた」という企業の自己PRは、就活生にとってはお馴染みのフレーズとなっている。この句は、そうした企業側の「いいとこ取り」的なアピールに対する学生の冷静な視点を、「また出たな」とユーモラスに表現している。昨今の就活では、企業側も学生獲得のために様々な魅力をアピールする必要があり、時としてそれが画一的な表現になってしまう現状を見事に切り取っている。

さて、HR総研のオフィシャルページでは、「2026年卒 就活川柳・短歌」の全入選作品について、作者の思いを踏まえての寸評・解説とともに掲載している。それぞれの作者がどんな気持ちでこの川柳や短歌を詠んだのか、ぜひご覧いただきたい。

次回は、採用担当者による「2026年卒 採用川柳・短歌」を紹介する。

今年の入選作品一覧

（松岡 仁 ： ProFuture HR総研 主席研究員）