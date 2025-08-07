夏の甲子園（第107回全国高等学校野球選手権大会）が、ついに8月5日に開幕した。 暑さ対策の一環として、初めて夕方に開会式が開かれたあと、午後5時半すぎから小松大谷（石川）と創成館（長崎）の1試合だけが開催された。小松大谷の中軸である3年生・胡摩結月選手にとって、甲子園は「嫌な場所」なのだという。

胡摩選手には、忘れられない苦い記憶がある。それは、2年生ながら背番号3で出場した2024年の夏の甲子園。憧れの聖地で爪痕を残したい胡摩選手だったが、結果は3試合ノーヒット8三振に終わったのだ。

自分が思っていた結果を全く出せなかった胡摩選手は、憧れの舞台だったはずの甲子園球場が「嫌な場所に変わってしまった」という。さらに胡摩選手は、夏の甲子園出場をかけた石川大会で、ベンチ入りギリギリの背番号20に降格する事態に……。

それでも胡摩選手はめげず、石川大会決勝で3安打3打点を記録。甲子園でリベンジを狙う彼は、「聞いてみたいですよね、自分が打った快音を。ヒット1本は絶対打って、打点もつけていければ……」と意気込み、創成館との試合に臨んだ。

昨年と同じく背番号3のユニフォームを着た胡摩選手の1打席目は、1点リードの1回表2アウト1塁の場面だ。胡摩選手は、初球からフルスイング！ その後2ストライクに追い込まれたが、彼はなおも果敢にバットを振り、ついには快音を響かせてレフトへヒットを放った！

しかし小松大谷は、この回に追加で得点できず、創成館の勢いに飲まれる事態に。たった2点差を縮められず、9回表を迎えてしまった。再び打席に立った胡摩選手は、フルスイングで高めの球を打つも、結果はライトフライ。その後も、小松大谷ナインは最後まで勝利をあきらめなかったが、創成館の3年生エース・森下翔太投手を打ち崩せず、1対3で敗北し、2年連続の2回戦進出とはならなかった。

試合後に胡摩選手は悔しそうにしながらも、「甲子園でヒットを打つのが目標だったので、とてもうれしかったです」と素直にコメント。「スタンドが大盛り上がりしているところが見えてうれしかった」と続け、涙を流す仲間たちと球場をしっかり見つめ、「めちゃくちゃいい景色」と明かした。嫌な思い出の場所だった甲子園は、最後まで戦い抜いたからこそ、胡摩選手にとって最高の景色に変わって見えたのだろう。

なお、ロースコアのしびれる戦いとなった開幕戦のハイライトは、8月5日に放送された『熱闘甲子園』（ABCテレビ）で紹介された。