スマートフォンでQRコードにかざすだけ！いなわしろデジタルスタンプラリー2025
猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年8月4日(月)から2025年12月31日(水)まで、スマートフォンでQRコードにかざすだけの「いなわしろデジタルスタンプラリー2025」を開催。
いなわしろデジタルスタンプラリー2025
猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年8月4日(月)から2025年12月31日(水)まで、スマートフォンでQRコードにかざすだけの「いなわしろデジタルスタンプラリー2025」を開催します。
猪苗代町では、毎年実施していたスタンプラリーを昨年度からデジタル化し、「スマホでQRコードにかざすだけ」の企画にアップデート。
町内施設にある4種類＋1種類のスタンプQRコードを見つけて読み取ることで、プレゼントへの応募が可能になります。
スタンプラリーをきっかけに、猪苗代の自然や食事、お買い物、アクティビティを楽しめます。
【実施概要】
実施期間：2025年8月4日(月)から2025年12月31日(水)まで
【プレゼント】
1等 町内ペア宿泊券(5名様)
2等 町内お食事券5,000円分(8名様)
3等 猪苗代産ブランド米「いなわしろ天のつぶ」など(25名様)
4等 町内物産詰め合わせ(30名様)
※1等のみ、5種類のスタンプを集めると応募可
【参加方法】
STEP1)
特設サイト内リンクから
https://www.bandaisan.or.jp/stamprally2025/
STEP2)
「食べる」「買う」「体験する」「野口英世博士ゆかりの地」の4種類に加えて「泊まる」のQRコードをお持ちのスマホで読み取る
STEP3)
サイト内からプレゼントへ応募
応募いただいた方の中から抽選で当選者を選びます。
当選は発送をもって替えさせていただきます
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post スマートフォンでQRコードにかざすだけ！いなわしろデジタルスタンプラリー2025 appeared first on Dtimes.