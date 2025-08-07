スマートフォンでQRコードにかざすだけ！いなわしろデジタルスタンプラリー2025

猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年8月4日(月)から2025年12月31日(水)まで、スマートフォンでQRコードにかざすだけの「いなわしろデジタルスタンプラリー2025」を開催。

いなわしろデジタルスタンプラリー2025

猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年8月4日(月)から2025年12月31日(水)まで、スマートフォンでQRコードにかざすだけの「いなわしろデジタルスタンプラリー2025」を開催します。

猪苗代町では、毎年実施していたスタンプラリーを昨年度からデジタル化し、「スマホでQRコードにかざすだけ」の企画にアップデート。

町内施設にある4種類＋1種類のスタンプQRコードを見つけて読み取ることで、プレゼントへの応募が可能になります。

スタンプラリーをきっかけに、猪苗代の自然や食事、お買い物、アクティビティを楽しめます。

【実施概要】

実施期間：2025年8月4日(月)から2025年12月31日(水)まで

【プレゼント】

1等 町内ペア宿泊券(5名様)

2等 町内お食事券5,000円分(8名様)

3等 猪苗代産ブランド米「いなわしろ天のつぶ」など(25名様)

4等 町内物産詰め合わせ(30名様)

※1等のみ、5種類のスタンプを集めると応募可

【参加方法】

STEP1)

特設サイト内リンクから

https://www.bandaisan.or.jp/stamprally2025/

STEP2)

「食べる」「買う」「体験する」「野口英世博士ゆかりの地」の4種類に加えて「泊まる」のQRコードをお持ちのスマホで読み取る

STEP3)

サイト内からプレゼントへ応募

応募いただいた方の中から抽選で当選者を選びます。

当選は発送をもって替えさせていただきます

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

