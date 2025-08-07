「たくさん考え苦渋の決断をさせていただきました」新潟に今季加入のMF落合陸、大分へのレンタル移籍が決定
大分トリニータは7日、MF落合陸(26)がアルビレックス新潟から期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「8」。移籍期間は2025年8月8日から2026年1月31日までとなる。
落合は柏レイソルから新潟へ今季加入。ここまでJ1リーグ戦2試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF落合陸
(おちあい・りく)
■生年月日
1999年5月23日(26歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
175cm/72kg
■経歴
尾間木サッカ-スポーツ少年団-柏U-12-柏U-15-柏U-18-VONDS市原FC-東京国際大-柏-水戸-柏-新潟
■出場歴
J1リーグ:6試合
J2リーグ:31試合5得点
カップ戦:8試合
天皇杯:4試合
■コメント
▽大分
「このたび、アルビレックス新潟から移籍してきました落合陸です。
このような機会を下さった大分トリニータの関係者の皆様に感謝いたします。
1日でも早く、大分トリニータの力になれるよう全力で闘います。応援をよろしくお願いします。」
▽新潟
「このたび、大分トリニータに期限付き移籍をすることになりました。
今回の移籍に関して、たくさん考え苦渋の決断をさせていただきました。
新潟のファン・サポーター、応援、選手、環境、すべてが大好きです。
半年でしたが、言葉では伝えられない程の想いが多くありますが、アルビレックスで学んだことや想いをパワーに変えて、新しい地で頑張ってきます。」
