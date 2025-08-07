福岡空港内で楽しめる夏限定ご褒美サンデーをチェック！旅行のシメにご当地素材たっぷりのスイーツはいかが？
地元の素材を使ったご当地メニューは、旅行のお楽しみのひとつですよね。
福岡空港・国内線ターミナル内にお店を構えるカフェ「blanc 〜和香〜（ブラン ワコウ）」には、夏限定の“プレミアムサンデー”がお目見え中。
八女抹茶、あまおう、福岡レモンの3種類が味わえますよ。
福岡空港内にオープンしたカフェ「blanc 〜和香〜」
2025年4月にオープンしたカフェ「blanc 〜和香〜」は、福岡市・浄水通に本店を構えるパティスリー『blanc』の系列ブランドです。
大人の本格スイーツを提供する本店に対し「和香」では“和の香り”を大切に九州の恵みをふんだんに取り入れたスイーツがラインナップ。
香り高い九州のお茶『八女抹茶』、九州産の小麦、糸島の自然塩など、地元の素材を活かして丁寧に手作りされたスイーツが味わえます。
焼き立てフィナンシェなどテイクアウトスイーツや、お土産にぴったりな焼き菓子など、福岡空港店限定アイテムも販売されているので「お土産、買い忘れた！」という人にもおすすめです。
福岡空港限定、ご当地素材のプレミアムサンデー
夏限定“プレミアムサンデー”は、福岡産の厳選素材をふんだんに使った3種類がお目見え。
日本屈指の抹茶産地・八女の抹茶、芳醇な香りの福岡産あまおう苺、爽やかな酸味が心地よい福岡レモンをベースにさまざまな素材を重ね合わせた、“福岡の記憶”を優しく刻む、ご褒美サンデーなのだとか。
八女抹茶、あまおういちご、福岡レモンが主役
夏限定「あまおうトロピカルサンデー」（税別980円）は、香り高い八女抹茶ソフト×甘酸っぱく濃厚なあまおうトロピカルアイスが爽やかな、暑い季節にうれしいフレーバー。
みずみずしいマンゴー果肉、カリッとしたあられ＆ライスパフ、ホワイトチョコのやさしい甘さがアクセントをプラスします。
夏限定「福岡レモンサンデー」（税別980円）は、じっくりはちみつ漬けにした福岡県産レモンが主役です。
シャリっと冷たいレモンシャーベット×程よいコクのヨーグルトホワイトチョコソースが絡み合い、さっぱりと軽やかな味わいに。
ドライレモン＆ライスパフが心地よい食感を加えます。
「プレミアム抹茶サンデー」（税別1180円）は、風味豊かな八女抹茶がふんだんに使われた、抹茶好き必食の一品です。
濃厚な抹茶ソフトに、ぷるんとした抹茶ゼリー、優しい甘みの粒あん、香ばしいきな粉団子をトッピング。
抹茶クランキー＆抹茶ソースの甘さと苦味、やわらかさとカリッと感も楽しめます。
空港内にあるカフェは、旅行の始まりや、帰りの便を待つ時間に立ち寄れるのがうれしいポイントですよね。
この夏、福岡へ旅行する予定のある人はチェックしてみてくださいね。
■blanc 〜和香〜
住所：福岡市博多区大字下臼井778-1 福岡空港国内線ターミナル3階南
営業時間：10:00〜20:00（L.O.19:30）
Instagram：＠wako_blanc_fukuoka.airport
参照元：株式会社コンボイスイッチ プレスリリース
