MADEIN、日本人メンバー4人で「関コレ」初登場 大阪出身・セリナは地元凱旋に喜び「幸せです」【関コレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/08/07】6人組グローバルガールズグループ・MADEIN（メイディン）が6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】MADEIN、スラリ美脚披露
今回MADEINは、マシロ（MASHIRO）、ミユ（MiU）、セリナ（SERINA）、ナゴミ（NAGOMI）の4人で登場。シックな印象のモノトーン衣装で抜群のスタイルを披露した。
冒頭では、デビュー曲「UNO」をパフォーマンスし、MCではマシロが「私達今回関西コレクション初めて出演するんです」と「関コレ」初出演をアピール。セリナは大阪出身ということで「大阪ただいま〜！」と挨拶し、「私が大阪出身なんですけど故郷のこんなに大きなステージでパフォーマンスすることができて幸せです」と凱旋ステージを喜んでいた。
その後も、「SATURN」「LOVE AFRAID」を次々と披露し、4人体制ながらも抜群のパフォーマンス力で観客を魅了していた。
MADEINは、2024年9月3日に「상승（サンスン）」でデビュー。前身グループであるLIMELIGHT（ライムライト）のミユ、スヘ、ガウンに加え、2024年7月15日をもってグローバルガールズグループKep1er（ケプラー）としての活動を終えたマシロ、イェソが合流。さらに、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（2023）に出演していたセリナ（SERINA）、ナゴミ（NAGOMI）が加わった。なお、ガウンは2024年11月29日にグループを脱退、スへは5月に活動を休止している。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場するほか、Kep1er、Billlie、OH MY GIRL、KiiiKiiiらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げた。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
M1.UNO
M2.SATURN
M3.LOVE AFRAID
