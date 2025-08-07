AI技術を取り入れた歯を削らない審美歯科！新橋歯科医科診療所「ルミネアーズ治療」

新橋歯科医科診療所でルミネアーズ治療を受けたMs. Brilliant Soul 2024日本代表の小河麻理子さんが、マレーシアで開催された世界大会「Mrs International Zhonghua Lady Queen Pageant 2025」でグランプリを受賞しました。

新橋歯科医科診療所「ルミネアーズ治療」

▼小河麻理子さん

「Mrs International Zhonghua Lady Queen Pageant 2025」Champion(グランプリ)受賞

その他の受賞

・Champion(グランプリ)

・MRS BEST NATIONAL COSTUME

・MRS BEST EVENING GOWN

・MRS CHARMING

・BEAUTY QUEEN CHARITY AMBASSADOR

■小河麻理子さんの自信に満ちた美しい笑顔の審美歯科治療「ルミネアーズ」

宇宙先生による小河麻理子さんルミネアーズ治療

美しい歯と最高の笑顔を手に入れた小河麻理子さんのルミネアーズ治療

■審美歯科治療「ルミネアーズ」(色と形を美しくする)

歯並びが改善しても見た目がよくなるわけではありません。

貼るホワイトニングの「ルミネアーズ」により、歯の色や形を整え歯全体の見た目を改善し、より理想の口元に近づけます。

貼るホワイトニングの「ルミネアーズ」

ルミネアーズはラミネートベニアと比べて極薄で粒子が細かく、本物の歯よりもきれいで丈夫です。

着けた違和感も少なく、早く慣れることができます。

一番の特徴は、殆どの場合で歯を削る必要がなく治療ができることです。

また、歯を削る必要が無いので麻酔も必要ありません。

今の状態を変えることなく審美を実現可能にしたのがこのルミネアーズです。

ハリウッドスマイルの白さ「ルミネアーズ」

「ルミネアーズ」が選ばれる理由

1. 歯をほとんど削らなくてOK

従来のラミネートベニアは、元の天然歯を大幅に削り装着しなければいけませんが、審美歯科技術『ルミネアーズ』は全く、もしくはほとんど削りません。

大事な自分の天然歯を残し、美しい歯並びと色を手に入れることができます。

2. 薄くて丈夫！歯と同じ耐久力を実現

ラミネートベニアで使うセラミックは分厚く、慣れるのに長期の時間がかかります。

しかし審美歯科技術『ルミネアーズ』は極薄で、セラミック以上に丈夫な「進化系ポーセレン」を使用しているので、施術後の違和感も少なく、すぐに慣れることができ、また天然歯とほぼ同じ強度と耐久力を持ち合わせているので、破損などの心配もありません。

3. 短期間で治療が終わる

審美歯科技術『ルミネアーズ』は最短2回の来院で治療を終えることができます。

歯並びによって、多少、削る施術が必要になる場合もありますが、それでも最大4回の来院で終わるケースがほとんどです。

4. 歯並び。

白さすべて思いのまま

歯並びや色で悩み、今までの技術では治せなかった方に朗報です。

『ルミネアーズ』なら、どんな方でも理想の歯並びになれる他、白さもお好みの色味に調整できます。

5. 虫歯にならない

審美歯科技術『ルミネアーズ』の凄さは、美しくするだけではありません。

実は『ルミネアーズ』をつけることで、虫歯菌がつかないため、表面は虫歯になりません。

しかも、毎日の歯磨きも時間短縮することができます。

6. ハイエンドの審美歯科技術

『ルミネアーズ』は、業界では全世界で知らない人はいないほどの大手メーカーのデンマット社が開発した技術です。

開発や臨床試験への投資や、素材・道具の改良、サポートなど、すべてにおいて『ルミネアーズ』は歯科治療先進国・米国で最も信頼されているハイエンドの審美歯科技術です。

『ルミネアーズ』は、デンマット社の講習を修了した認定医のみが治療できる技術です。

7. ルミネアーズ「認定専門医」が治療します。

ルミネアーズは、デンマット社の講習を修了した認定医のみが治療できる技術です。

そのため施術をするためにはこの資格のほか、デンマット社が定める基準以上の設備が整っている医院でなければならず、日本でも数少ない歯科クリニックが認定されています。

一本の歯だけではなく、歯並び、顔、さらに全身において美しいとされる「歯列黄金比」デンタルゴールデンプロポーションという基準があります！

歯の色、形、サイズのみならず、個々の歯のプロポーションや歯肉と歯の境目のライン、顔やリップライン等と一体感を持たせ、「デンタルゴールデンプロポーション」を基礎とし、あなたを美しくさせるインプラントや審美治療を目指します。

「歯列黄金比」デンタルゴールデンプロポーション

上部画像のように、前歯は顔の中心から引いたラインに垂直、左右対称に配列され(ミッドラインと言われます)中心の前歯の2本の歯のバランスは、測切歯(中心の2本の歯の両隣の歯)1に対し中切歯(中心の2本の歯)1.1618が最も美しいとされます。

中心2本の前歯から犬歯を結んだラインが、笑った時の唇の内側のラインに沿うように弧を描いているのが理想的です。

これは一般的にスマイルラインと言われています。

前歯の先端が、下唇のドライウエットライン(唇の皮膚と内側の粘膜の境目)に軽く触れる長さだと、とても美しいスマイルになります。▼施術内容

施術名 ：ルミネアーズ

施術の説明 ：歯の表面に極薄のセラミックを貼り付け理想的な形や色に形成する治療です。

施術のリスク：歯の状態(虫歯があるなど)によっては、施術できない場合があります。

施術の価格 ：1歯 132,000円〜(税込)※保険対象外治療となります。

