外為サマリー：１４７円５０銭台を回復、株高を受けリスク選好のドル買い流入 外為サマリー：１４７円５０銭台を回復、株高を受けリスク選好のドル買い流入

７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円５８銭前後と前日の午後５時時点に比べて３銭程度のドル高・円安となっている。



６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円３７銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が利下げを容認する姿勢を示したことなどが影響し、一時１４６円９８銭まで軟化した。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測を背景に、この日の東京市場もドル売り・円買いが先行した。ただ、目新しい材料に乏しいことから一方向に持ち高を傾ける動きは限られ、朝方のドル売りが一巡したあとは下げ渋る動き。軟調に始まった日経平均株価が上げに転じるとリスク選好のドル買い・円売りが流入し、午前９時４０分すぎには１４７円５０銭台を回復した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００７０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７１円９８銭前後と同１円１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS