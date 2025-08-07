ロートが続騰、今期経常利益は２期ぶり過去最高益更新の見通しで評価 ロートが続騰、今期経常利益は２期ぶり過去最高益更新の見通しで評価

ロート製薬<4527.T>が続騰している。６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の経常利益予想を従来の見通しから２５億円引き上げて４３０億円（前期比８．２％増）に見直した。経常利益は２期ぶりに最高益を更新する見通しを示し、評価された。



最終利益予想は４億円増額して３１５億円（同２．１％増）に修正した。４～６月期に計上した受取配当金の計上を反映した。売上高と営業利益の予想は据え置いた。４～６月期は売上高が前年同期比１９．９％増の８１９億６４００万円、経常利益が同３１．４％増の１６１億２７００万円だった。全地域で増収となり、アジア・欧州がけん引した。



出所：MINKABU PRESS