「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１０時現在で、ニチコン<6996.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



同社は５日取引終了後に２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表し、純利益が前年同期比３１．３％減の１１億８７００万円となったことが売り予想数上昇につながっているようだ。



売上高は同３．８％減の３９６億１００万円で着地。コンデンサ事業とＮＥＣＳＴ事業がともに減収となったほか、為替相場が前期末に比べて円高で推移したため為替差損を計上したことが純利益に影響した。なお、通期業績予想については売上高１８００億円（前期比２．４％増）、純利益６０億円（同２．１％増）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS