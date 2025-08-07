摩耗したら現場でサクっと交換！タグチ工業　 ツース交換式「SPシリーズ」

タグチ工業は、ボルトオンタイプの交換式ツース「SPツース」を搭載した大割機、大割カッターを発売、ラインアップを公開しました。

■現場でサクっと交換！「SPツース」を搭載した大割機、大割カッターが誕生。

メンテナンスコスト削減、現場の省人化に大きく貢献する画期的なシリーズです。

ラインアップには、完全油圧式ワンキャッチ(タグチ製／国産初の完全油圧式クイックヒッチ)に対応したモデルも含まれます。

◎CO2削減にも貢献！現場で交換できるボルトオンタイプの交換ツース。

ボルトオンタイプの交換式「SPツース」を搭載した大割機と大割カッターが新登場！

ボルトオンタイプで、現場で摩耗した場合でもすぐに交換が可能。

溶接による肉盛り作業等に時間をとられることもありません。

◎ツースの耐久性は従来品の約2倍UP！

交換式ツースは耐摩耗性に優れた素材を使用しているため、溶接タイプのツースよりも2倍長持ち(同社比)。

ツースも何点かのパーツに分かれ、それぞれで取り付けが可能なため、摩耗した箇所をピンポイントに交換することが可能。

適切なメンテナンスサイクルでの使用が可能です。

◎省人化アタッチメントとの合わせ技で作業効率を激的にUP！

大割機、大割カッターいずれも、完全油圧式ワンキャッチ(同社製／国産初の完全油圧式クイックヒッチ)に対応したモデルも新発売。

スピーディーなアタッチメント着脱を可能とする、省人化にさらに貢献できるモデルです。

タグチは今後も「省人化」をキーワードに、現場効率化、作業効率化に役立つ業界の常識を覆すアタッチメントの開発を行っていきます。

「SPシリーズ」コンセプト

【発表モデル 詳細仕様】

D大割機 SPシリーズ

DX-SRC大割カッター SPシリーズ

