喜びを押し殺すのが、相手への尊敬なのか。米ニュージャージー州でリトルリーグの少年がバットフリップ（打撃後のバット投げ）をしたことで退場処分と出場停止処分を受け、大リーガーを巻き込んだ論争となった。

【実際の動画を見る】「壮大なバットフリップ」大リーグ公式アカウントが投稿した大谷翔平の35号本塁打のパフォーマンス

ドジャースの大谷翔平らスター選手のバットフリップを見慣れているファンとしては「なぜ」という思いになるが、実はバット投げを含む派手なアクションが大リーグで広く許容されるようになったのは、それほど昔の話ではない。感情の発露をいさめる野球独特の不文律は、この10年間で劇的に変わった。



すっかり見慣れた風景になっている大谷翔平のバットフリップだが… ©時事通信社

「反スポーツマン行為」

7月16日にニュージャージー州西部で行われたリトルリーグの地区大会で12歳のロッコ君が2ランを放ってバットを放り投げた。AP通信によると、バットフリップが「反スポーツマン行為」であるとしてロッコ君は退場となり、次戦の出場停止を命じられた。

ニュースを知った大リーガーたちはすぐに反応した。チザム（ヤンキース）は「ばかげている」とニューヨーク・ポスト紙に語り、ベテラン投手シャーザー（ブルージェイズ）は「自然なリアクションで、野球にはいいこと。ピッチャーが三振でピンチを脱してガッツポーズをするようなもの」と処分に疑問を呈した。

ロッコ君の両親は、処分の仮差し止め訴訟を起こし、次戦の出場を勝ち取った。リトルリーグが公式アカウントでバットフリップを前面に出していることを指摘し、処分の矛盾を突いたのだ。チームは7月26日に敗退したが、地元紙によると、その試合でホームランを打ったロッコ君は、静かにバットを置いてダイヤモンドを回ったという。

伝説的バットフリップと大乱闘

リトルリーグの処分が10年前だったら、大リーガーは違った反応を見せただろう。これまでもっとも議論を呼んだ伝説的バットフリップは、2015年のポストシーズン、ア・リーグ地区シリーズ第5戦で起きた。3-3の7回にブルージェイズのバティスタが勝ち越しの3ランを左翼上段に打ち込んでバットを高々と放り投げた。レンジャーズはこの試合で敗退が決まり、打たれたダイソンは「ホセ（バティスタ）は落ち着いて、もう少し野球というゲームをリスペクトする方がいい」と話した。レンジャーズの先発投手ハメルズは「うちの選手はああいうことはしない」と不快感を示した。

本塁打王2度のバティスタは、プレーヤーズ・トリビューンに寄せた手記で「投手への軽蔑ではない。不文律を尊重していないわけでもない。その瞬間の感情に飲み込まれた。レンジャーズの何人かが反発したことは理解できる」と批判を受け止めながら、出身地のドミニカ共和国で野球は米国と違うスタイルでプレーされていると説明した。

米国で不文律を守っている選手でも、故郷の中米でプレーする時は感情を露わにすると述べ「（批判者は）誰もが同じように行動し、同じように振る舞うべきだと信じ、いつもそれが『リスペクト』だと主張する。真のリスペクトとは、文化の違いを受け入れること」と主張した。

主張に対する答えは、両チームが再び顔を合わせた翌2016年のレギュラーシーズンでもたらされた。5月15日、バティスタはレンジャーズから報復死球を受けて一塁走者となり「メッセージを伝えようと思った」と二塁に激しくスライディング。レンジャーズの二塁手オドーアと殴り合い8人が退場処分を受けた。

「好きなようにプレーさせよう」

大リーグの不文律を巡る論争が文化の比較に及び、更には大乱闘に発展したことで、それまで野球の美徳とされてきた不文律を疑問視する報道が出てきた。象徴的なのはスポーツ専門局ESPNで、2016年10月には韓国野球のバットフリップを特集した。「大リーグでは、バットフリップは長年、相手への侮辱の象徴とされてきた」というナレーションで始まる特集は、喜びを素直に表す韓国のスタイルと球場の熱狂を伝えた。

世論の高まりに合わせるように大リーグ機構は2018年、ポストシーズンに合わせて不文律を意識したコマーシャルを流した。伝説的選手グリフィー氏の語りで「打席に残って打球を見送るな。バットフリップをするな。祝福はなし、下を向いていろ」など不文律を次々と挙げ、最後に「No more talk. Let the kids play」と締めくくる。グリフィー氏の言葉として訳すなら「黙って、やつらの好きなようにプレーさせよう」ということになる。

「the kids」は若い選手たちを指すと同時に「the Kid」という若き日のグリフィー氏の愛称を意識した表現でもある。これは大リーグ機構が出した不文律の改訂許可だとも言えた。

21歳の2人が不文律を破った夜

2020年8月17日、ナショナルズのソト（2025年はメッツ）がブレーブス戦の9回に本塁打を放って横歩きでゆっくりと打球を見送った。打たれたスミスはソトを怒鳴りつけて怒りを爆発させた。自らの打球に見とれるかのような姿が、不文律を侵しているとみなしたのだ。

同じ夜、パドレスのタティスはレンジャーズ戦で10-3の8回にカウント3ボール0ストライクから満塁本塁打を放った。次打者への初球は背中を通るビーンボールで、レンジャーズの監督と投手は出場停止処分を受けた。大差の試合で、来ると分かっているストライクを打ったことを不文律破りとみなし、報復したのだった。

ともに21歳でドミニカ共和国出身のスーパースター候補の2人が奇しくも同じ夜に不文律に触れたとされ、相手の怒りを買った。ESPNのオルニー記者はトーク番組で「ソトもタティスも投手を打ちのめすのが仕事。まず打たれないように投げるべきだ」と投手側を批判した。

これまでのケースと違ったのは、現役投手や元投手がソトとタティスの肩を持ったことだ。レッズのバウアー（2025年はDeNAベイスターズ）、カブスなどで活躍したデンプスターらがソーシャルメディアで不文律に疑問を呈した。当時現役だったマクヒュー（レッドソックス）は「何のルールにも反していない。自分は試合前に各打者が3-0から振る確率を調べている」と投稿した。

若き強打者2人の行動が、同郷でもチームメートでもない投手たちの賛同を受け、長年の不文律を崩す決定打となった。選手が何の気兼ねもなくバットを放り投げ、拳を突き上げる新しい時代が到来したのだ。

2021年にはパドレスで本塁打を放った選手の首に巨大なメダル「スワグ（偉そうな）・チェーン」を掛ける新たなパフォーマンスが生まれ、小道具を使ったベンチでの儀式という新しいレベルのパフォーマンスが各チームに広まった。

大谷の個性生きる時代

野茂英雄、イチロー、松井秀喜ら日本のパイオニアは、フィールドでニコリともしないタイプだった。大リーグの伝統にすんなり溶け込んだことが容易に想像できる。松井氏は引退後に不文律について「根付いているものには従おうと考えた」と振り返っている。

ただ、日本選手も不文律が生む文化摩擦と無縁ではなかった。例えば松坂大輔らプロが初参加した2000年シドニー五輪で、日本は手先を鳥のくちばしに見立てたタッチで本塁打した選手を迎えた。ところが元大リーガーが主力のオランダに侮辱だと抗議を受け、次戦からパフォーマンスを自粛したことがあった。

大谷は試合中に見せる豊かな表情も魅力の一つになっている。先発登板した7月21日のツインズ戦、1回の打席で35号本塁打をバックスリーンに打ち込むと、気持ちよさそうにバットを放った。「壮大なバットフリップ」と大リーグ公式アカウントが映像を投稿している。塁を回りながら片足を上げて腰を振る「ヒップロック」のポーズを決めると、ホームインして顔の前で指をスライドさせる「デコルテポーズ」をとる。

アクションは単なるパフォーマンスに留まらない。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝メキシコ戦では、1点を追う9回に二塁打を放ち、二塁上でベンチに向かって何度も両手を振り上げて叫んだ。あの叫びなしに日本の逆転があっただろうか。

これらすべてが、大谷の大リーグ2年目まではタブーに近い行為だったとは今になっては想像できない。1度目の右肘手術から復帰して本格的に二刀流を再開したのは、多くの不文律が消えた2021年だった。個性が生きる時代に全盛期を迎えることができたのである。

大谷のキャリアでもっとも派手なアクションは、WBC優勝時のグラブ投げだ。頂点を極めた者には、激しい感情表現が許される。それは大リーグで何十年も変わらないことである。

米国のテレビでは、1986年ワールドシリーズ第7戦を締めくくったメッツの抑え投手オロスコの映像が名場面としてよく流れる。2023年の大谷と同じように、勢いよく投げ上げたグラブは画面から消え、歓喜の輪の中でも確認できない。2011年にマニアックなファンがオロスコのグラブのゆくえを追跡し、ハレルソン三塁コーチが拾っていたことを突き止め話題となった。大谷のグラブは誰が回収したのだろうか。

（神田 洋）