Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¯¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù´Ñ·à¥ì¥Ó¥åー
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°ÁÛÁü¤Î10ÇÜ¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡Ä¤½¤ó¤Ê¾×·â¤È´¶Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¡ª
´Ñ·àÁ°¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄ½Õ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í10Âå¡¦20Âå¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î´Å¤µ¤â¶ì¤µ¤â¤½¤³¤½¤³Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿30ÂåÆÈ¿È½÷»Ò¤Î»ä¤Ë¤â¡Ê¾Ð¡Ë¥¬¥Ä¥ó¤È»É¤µ¤ë¶»Ç®¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª
Êª¸ì¤Î¼´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î²¦Æ»¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÌ´¤ä´õË¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¡×¡£¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¡×¤¬¤É¤ì¤À¤±Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¡¢¤É¤¦¤Ë¤«°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÊó¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¸½¼Â¤Î¸·¤·¤µ¤âÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¥¸¥§¥¤¥ßー¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°Ì´¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â―Ì´¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç―
16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»¤Î¶õµ¤¡¢¿ÊÏ©»ØÆ³¡¢Å¬À¿ÇÃÇ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡ÖÌµÆñ¤Ê¾Íè¡×¤Ëíä°×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¤ÎÈÝÄê¤äÌ´¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤ÇÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²á¤®¤Æ¤¤¤¯Âà¶þ¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤º¾Ç¤ê¤À¤±¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ´¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÍÍ»Ò¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¼çÌò¤Ï¼«Ê¬¤À¡×¤ÈÀ¼¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÇÌµÅ¨¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¡ª²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡ª¤È»×¤¤¡¢Ì´¤Ç°î¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¡Ä»ä¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦´¶¤·Êª¸ì¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°Ì´¤Ø¤Î°ìÊâ
¥¸¥§¥¤¥ßー¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤À¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤òÊì¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤òÍú¤¤¤Æ³°¤òÊâ¤¯¡×¤È¤¤¤¦Â¾¼Ô¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡×¤Î´ÊÃ±¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹â¤¯¸±¤·¤¤¥Ïー¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥¤¥ßー¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤È´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¼«Á³¤ËÈà¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¿´¿Ì¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø
º£ºî¤ÏÊª¸ì¤Î¼´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥§¥¤¥ßー¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤·¤¿¡£
Á°¸þ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢ÁÇÄ¾¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÊý¡¢Á¡ºÙ¤µ¤âÊ»¤»»ý¤ÄÈà¤ò»°±º¹¨µ¬¤µ¤ó¤È髙¶¶ñ¥¤µ¤ó¡ÊWATWING¡Ë¤¬W¥¥ã¥¹¥È¤ÇÇ®±é¤·¤Þ¤¹¡£(»ä¤¬´Ñ¤¿²ó¤Ï髙¶¶¤µ¤ó)
髙¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ç¥¥åー¥È¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥ßー¤ò¹¥±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Ç¥Ý¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìºÝÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢髙¶¶¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤È²Î¤Î¾å¼ê¤µ¤Ç¤¹¡ª¥Òー¥ë¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤è¤ê¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¤È¤·¤Æµ±¤¯ÁÇ¼Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ã¤·¤¯ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¥À¥ó¥¹&¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥× ¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¡¢ÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬Â¸Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¤Î³ëÆ£¤äÍÉ¤ì¤ë¿´¤Îµ¡Èù¤âÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥ßー¤ò¾ï¤Ë»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°
－Í§¿Í¥×¥ê¥Æ¥£－
¿¿ÌÌÌÜ¤Ç´ÊÁÇ¤ÊÉþÁõ¤ò¹¥¤ß¡¢°å¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¶ÐÊÙ¤ÊÈà½÷¤È¥¸¥§¥¤¥ßー¤Ï°ì¸«¹ç¤¤¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¤¢¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¹ç¤¨¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£W¥¥ã¥¹¥È¤ÇÍ£·î¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¡¢ÍÚ³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£(»ä¤¬´Ñ¤¿²ó¤ÏÍÚ³¤¤µ¤ó)¡£¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ï²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥ßー¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¿ÆÍ§¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°
－Êì¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È(°ÂÍö¤±¤¤)-
Éã¿Æ¤Ï½÷À¤Î³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥ßー¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¾ï¤Ë¥¸¥§¥¤¥ßー¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼é¤ê»ü¤·¤ß°î¤ì¤ë°¦¤ÇÊñ¤ß¤³¤ß¤Þ¤¹¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¤¬¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤òÊû¤²°é¤Æ¤¿»Ò¤É¤â¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Ä¹ó¤ÇÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¤ò¤âÊø¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ï¡ÖHe¡Çs My Boy¡×¤Ç¥¸¥§¥¤¥ßー¤ËÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Êì¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ä¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°
Êì¤ÎÍ§¿Í¥ì¥¤(ÊÝºäÃÎ¼÷)
ÌÀ¤ë¤¯¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿Êì¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¥ì¥¤¤Ï¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ë¡ÉÊì¡É¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡É1¿Í¤Î½÷À¡É¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°
－¡ÈÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¡É ¥í¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë(ÀÐÀî Áµ)-
°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ëí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥¤¥ßー¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¡ª¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òµ±¤«¤»¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ë¤Ï½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢À¸¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¤ÏÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¤¿¤À¤Î½÷ÁõÃË»Ò¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò³»¤ÇÊñ¤ß¡¢Àï¤¦Ê¼»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡ª¥Ú¥ë¥½¥Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤«ºî¤ë¤³¤È¡ª¡×¤ÈÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¤Ï¡È¥ß¥ß¡¦¥ßー¡É¤È¸À¤¦¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î»ä¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥¤¥ßー¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢µ±¤¤ä¥ªー¥é¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª
¡È¥ß¥ß¡¦¥ßー¡É¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤òÊÝ¤Ä¥¸¥§¥¤¥ßー¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Î¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ê¤Î¤«¡©¤ÈÇº¤ß¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡È¥ß¥ß¡¦¥ßー¡É¤È¤¤¤¦³»¤ä²¾ÌÌ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿´¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥í¥à¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡Ö±ø¤¤¡×¡Ö¥¥â¥¤¡×―Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¡É－
ÃË»Ò¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¹»Â§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥¸¥§¥¤¥ßー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¤â±Ô¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¢³Ø¹»¤È¤¤¤¦¡È¼«Í³¤Î¤Ê¤¤È¢Äí¡É¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌ¤À®½Ï¤Ê¿´¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¸¤ãÅÝ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¸½¼Â¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡¢²Î¤¤ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°
Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¥ß¥¹¥Ø¥Ã¥¸(·ª»³³¨Èþ/¤«¤Ê¤Ç¡§3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)¤ÎÂ¸ºß¤ä¸ÀÍÕ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼Â¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡×¡Ä³Ø¹»¤Ç¶µ¤¨¤ë¼Ò²ñ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ëー¥ë¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Þ¥Êー¡£É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã´Ç¤¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¶µ¤¨»ÒÃ£¤¬¾ÍèÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë»Ñ¤ÏÀèÀ¸¤ÎÍ¥¤·¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥¹¥Ø¥Ã¥¸ÀèÀ¸¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÉôÊ¬¡ÄÉáÄÌ¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÎø¤ËÇº¤ßÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿§¤ó¤Ê¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ê´é¡Ë¤ò»ý¤ÁÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù»£±Æ¡§ÅÏÉô¹§¹°¡Ø¥¥ó¥ー¥Öー¥Ä¡Ù¤È»÷¤ÆÈó¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ
º£ºî¤Ï¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î¥Æー¥Þ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¡Ø¥¥ó¥ー¥Öー¥Ä¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù¤Ï¡È¹â¹»À¸¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ê¥¤ー¥Ö¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê³ëÆ£¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì´¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë²áÅÏ´ü¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë10Âå¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡Ä¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡Ö¼ã¼Ô¸þ¤±ÀÄ½Õ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì´¤òÄÉ¤¦¿Í¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤ÆÌ´¤òÄü¤á¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤½´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÈÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¡É¤ò¤¯¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¥¸¥§¥¤¥ßー¤ÎÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Ìµ½þ¤Î°¦¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á°¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¿´¤¬¤¢¤ì¤Ð¿Í¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¡ª¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤Ç¡¢Àµ¤Ë¡¢°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
À§Èó¡¢°¦¤È¥Ñ¥ïーÞý¤ë¶õµ¤¤ò·à¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡§¤¢¤«¤Í¾Ä¡Ë
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¥¤¥ßー¡Ù
ºî:¥È¥à¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥ìー
²»³Ú:¥À¥ó¡¦¥®¥ì¥¹¥Ôー¡¦¥»¥ë¥º
ÆüËÜÈÇ±é½Ð¡¢¿¶ÉÕ:¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥Ú¥¤¥¸
½Ð±é
¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ë¥åー¡§»°±º¹¨µ¬ / 髙¶¶ñ¥¡ÊWATWING¡Ë
¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ë¥åー¡§°ÂÍö¤±¤¤
¥×¥ê¥Æ¥£¡§Í£·î¤Õ¤¦¤« / ÍÚ³¤
¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Ñ¥¯¥¹¥È¥ó¡§¿ÀÎ¤Í¥´õ / µÈ¹â»Ö²»
¥ß¥¹¡¦¥Ø¥Ã¥¸¡§¤«¤Ê¤Ç¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë/·ª»³³¨Èþ
¥Ò¥åー¥´ / ¥í¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¡§ÀÐÀîÁµ
¥¸¥§¥¤¥ßー¤ÎÉã/¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¡Ê¥µ¥ó¥É¥é¡Ë:´ß Í´Æó
¥ì¥¤:ÊÝºäÃÎ¼÷
Åìµþ¡¦Åìµþ·úÊªBrillia HALL
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～27Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～3Æü¡ÊÆü¡Ë
°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Ûー¥ë
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://horipro-stage.jp/stage/jamie2025/