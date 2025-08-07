VIBSPINE（ヴァイブスパイン）の魅力

どのような商品ですか？





「VIBSPINE（バイブスパイン）」は、背骨に沿って当てるだけで、まるでプロの手技を受けているかのような“指圧×振動”を実現するボディケアデバイスです。自宅にいながら本格的な姿勢ケアとリラクゼーションを可能にします。毎日10分寝転ぶだけの簡単メンテナンス習慣として、忙しい人にもぴったりのウェルネス製品です。





この商品のイチオシポイントは？





最大の魅力は「背骨に沿う独自設計」と「深部まで届く振動モジュール」。人間工学に基づいたアーチ構造が姿勢を自然に整え、独自の振動機能で筋肉の深層部までやさしくアプローチします。ただのリラクゼーショングッズではなく、本格的な姿勢矯正もサポートする多機能性が高評価を得ています。





最もこだわったポイントは？





開発時に最もこだわったのは「手技のような体感」。表面の突起形状は、まるで親指でググッと押されているかのような“指圧感”を再現するために設計されました。また、心地よさと安全性を両立させるため、圧力と振動のバランスには細心の注意を払っています。誰でも安心して使える設計がポイントです。





おすすめの使い方は？





おすすめは、1日10分の“寝る前ケア”。仰向けに寝て、背中の下にVIBSPINEをセットするだけでOK。自動で振動しながら、背中・肩・腰をじんわり刺激し、1日の疲れを癒してくれます。テレビを見ながら、寝る前のストレッチタイムに、スマホを見ながらなど“ながらケア”にも最適です。





この商品をどのような人に使ってほしいですか？

VIBSPINEは、デスクワークやスマホの使いすぎで姿勢が崩れている方、肩や背中のコリが慢性化している方、整体に行く時間が取れない忙しいビジネスパーソンなどに特におすすめです。年齢・性別を問わず、毎日の健康維持とセルフケア習慣を始めたいすべての人に使っていただきたい商品です。





サイズ：幅820×奥行き120×高さ59mm

重量：820g

素材：PU（Polyurethane Foam）

付属品：ストラップ

カラー：ブラック



