気象台は、午前10時24分に、洪水警報を上市町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】富山県・上市町に発表 7日10:24時点

富山県では、7日夕方まで土砂災害や河川の増水に、7日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■富山市

□大雨警報

・土砂災害

7日夕方にかけて警戒

・浸水

7日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

7日夕方にかけて警戒



■高岡市

□大雨警報

・土砂災害

7日夕方にかけて警戒

・浸水

7日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報7日夕方にかけて警戒■魚津市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■氷見市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■滑川市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■黒部市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■砺波市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■小矢部市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■南砺市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■射水市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■上市町□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】7日夕方にかけて警戒■立山町□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■入善町□洪水警報7日夕方にかけて警戒■朝日町□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒