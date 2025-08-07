【洪水警報】富山県・上市町に発表 7日10:24時点
気象台は、午前10時24分に、洪水警報を上市町に発表しました。
富山県では、7日夕方まで土砂災害や河川の増水に、7日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■高岡市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
7日夕方にかけて警戒
■魚津市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■氷見市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■滑川市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■黒部市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■砺波市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■小矢部市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■南砺市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■射水市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■上市町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
■立山町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■入善町
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒
■朝日町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日夕方にかけて警戒