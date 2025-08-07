TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時24分に、洪水警報を上市町に発表しました。

富山県では、7日夕方まで土砂災害や河川の増水に、7日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■高岡市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■魚津市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■氷見市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■滑川市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■黒部市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■砺波市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■小矢部市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■南砺市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■射水市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■上市町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒

■立山町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■入善町

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒

■朝日町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒