乃木坂46出演のSo-net新CM公開！限定グッズ・オンラインイベントなどのコラボキャンペーンも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■乃木坂46 × So-netコラボレーションが8月7日より開始！

乃木坂46が、インターネット接続サービスSo-net（ソネット）とのコラボレーションを8月7日より開始する。

So-netのブランドタグラインである「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」を体現する本企画では、乃木坂46メンバーを起用した新CMの公開、限定グッズ・オンラインイベントなどのコラボキャンペーンを展開。本企画にはSo-net公式キャラクター「感動モモ」も登場し、ともに「感動」を届ける。

今回のコラボレーションに際し、乃木坂46メンバー、および7月30日にリリースされた「Same numbers」を起用したWEB CMやSNS動画を公開。キャンペーン期間中の8月7日から12月31日までの約5ヵ月間、月ごとに担当のメンバーが変わる。それぞれの担当月ごとに限定グッズのプレゼントや動画の公開を実施。8月は遠藤さくら、9月は賀喜遥香、10月は井上和、11月は一ノ瀬美空、12月は筒井あやめが担当する。

キャンペーン詳細や条件はキャンペーン公式サイトまで。

【起用メンバー】

遠藤さくら（4期生）賀喜遥香 （4期生） 筒井あやめ（4期生） 一ノ瀬美空（5期生） 井上和（5期生）

■『光の糸』篇

光回線のイメージを繊細な光の糸とオリジナルダンスで表現したCM。振り付けは乃木坂46のヒット曲「インフルエンサー」など、多数の振り付けを担当したSeishiro。

■『乃木坂46、感動』篇

遠藤さくら、賀喜遥香、筒井あやめ、一ノ瀬美空、井上和の5名のメンバーそれぞれの「感動顔」を画面いっぱいに映し出し、驚き、喜び、切なさといった多様な感情を表現。全5本の動画は、各メンバーの担当月ごとに順次公開される。8月は遠藤さくら、9月は賀喜遥香、10月は井上和、11月は一ノ瀬美空、12月は筒井あやめが担当する。

■『So-net 毎週紹介！』篇

2025年8月から12月までの5ヵ月間にわたり、毎週So-net公式Xにて、合計20本の動画をシリーズで公開する。乃木坂46メンバーがSo-net公式キャラクター「感動モモ」と共演し、So-netのサービスを紹介する。

『「So-net 毎週紹介!」篇』を公開するSo-net公式Xアカウント

https://x.com/Sonet_fukuonsei

キャンペーン公式サイト

https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/nogizaka46/