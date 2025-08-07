「宇宙金箔」を封入した世界初の御守！ONE『宇宙金箔御守(R)』

【ONE】は、宇宙を旅して地球に帰還した「宇宙金箔」を封入した世界初の御守『宇宙金箔御守(R)』を、博品館TOY PARK銀座本店にて2025年8月1日(金)よりお取り扱い開始。

ONE『宇宙金箔御守(R)』

この御守は、スウェーデン宇宙公社(SSC)のロケットで打ち上げられた「金箔」を、長野・善光寺釈迦堂世尊院にて祈祷し封入した、宇宙と伝統の融合商品です。

これまで、善光寺釈迦堂世尊院およびオンライン限定で販売されていた商品が、ついに首都圏の中心・銀座に初登場。

実際に手に取りながら選べる初の常設店舗となります。

(*現在、御守はショーケース内にて展示していますが、8月下旬より実際に手に取ってご覧いただけるディスプレイへと変更予定です。

)店内には、実際に宇宙を旅した「宇宙金箔」や、2026年打ち上げ予定の「Space Express」BOXも展示されており、この商品が生まれたリアルな宇宙プロジェクトの一端を体感できます。

【「宇宙金箔御守(R)」とは？】

宇宙を旅した金箔に込められた象徴的なご利益：

・ロケットの「上昇」：事業繁栄・金運・運気の上昇

・打ち上げの「成功」：試験合格・勝運・夢や希望の実現

・ロケットの「無事帰還」：安全祈願・旅行の無事

・上空250kmでの体験「健康長寿」：無病息災・心身安泰・長寿と幸福

本商品は「宇宙と日常をつなぐ宇宙エンタメ」をコンセプトとした同社の宇宙体験サービス「Space Express」の一環で企画されました。

「Space Express」のBOXに搭載された金箔は、SSCのロケットで上空250km以上を飛行し、無重力を経験したのちに地球へ帰還。

その後、善光寺釈迦堂世尊院にてご祈祷を受け、御守として完成しました。

【商品ラインナップ】

宇宙金箔御守(R)商品イメージ

光が当たると光り輝く宇宙金箔御守(R)

・「勝龍(カチリュウ)」：龍が宇宙へ昇る姿に願いを乗せ、勝運を引き寄せる

・「願星(ネガイボシ)」：日本固有の窓から一番星に願いを託す、希望の象徴

販売価格 ：各2,500円(税込)

素材 ：アクリル製

サイズ ：縦7cm×横3.8cm×厚さ3mm

めがね紐カラー：全10種類(白金・黒は共通)

博品館・オンライン限定めがね紐カラー：水・緑・桃

勝龍-白金-

願星-黒-

勝龍-水-

願星-緑-

勝龍-桃-

写真：「勝龍」「願星」2種類の御守とめがね紐カラー展開

【博品館TOY PARK銀座本店での販売について】

販売開始日：2025年8月1日(金)

販売場所 ：博品館TOY PARK銀座本店 1F(中央エレベーター横)

東京都中央区銀座8丁目8-11

営業時間 ：11:00〜20:00(※店舗に準ずる)

博品館TOY PARK銀座本店(銀座8丁目)

博品館TOY PARK銀座本店ロゴ

