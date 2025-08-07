米テネシー州で５キログラムに達する超優良児を自然分娩した妊婦のエピソードが話題を集めている。彼女の出産経験談を紹介するティックトック動画は３８０万回を超える再生数を記録した。妊婦は「硬膜外麻酔のおかげで耐えられた」としながら当時の状況を伝えた。硬膜外麻酔は脊髄外側の硬膜外腔に薬剤を注入して痛みを軽減する局所麻酔方式だ。

米ニューズウイークは３日、２９歳のナンシー・ホーキンスさんが５キログラム近い赤ちゃんを自然分娩した事例を報道した。ホーキンスさんは昨年の定期検査で「胎児は少し大きい方」という診断を受けた。この時胎児は妊娠３０週までは平均水準の大きさを維持したが、その後急激に体重が増加して平均の２倍近くになった。３Ｄ超音波上の推定体重は約４．８キログラムに達した。

ホーキンスさんは血糖値とヘモグロビン数値をしっかり管理していたが胎児は急成長した。出産は予定より３週間早い妊娠３７週目となった。定期検診でのノンストレステスト中に陣痛が始まって病院に入院し、１日中続いた陣痛の末に分娩が始まった。

分娩中に赤ちゃんの肩が妊婦の骨盤に引っかかる「肩甲難産」が発生した。医療陣が１分以上分娩を試みた末に赤ちゃんは無事に生まれたが、出産直後に呼吸困難の症状を見せ新生児集中治療室に移された、その後４日間にわたり高流量酸素治療と黄疸の光線治療を受けた。ホーキンスさんは分娩中に骨盤と尾骨が折れ、回復まで約６カ月がかかったと明らかにした。

病院の院長は「優良児出産は両親の体格が大きかったり妊娠性糖尿がある場合に発生する可能性がある。出産過程で難産の危険が高く、新生児に損傷が生じる可能性も大きく注意が必要だ」と話した。