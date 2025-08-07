俳優の木村了（36）が7日までに自身のインスタグラムを更新。妻で女優の奥菜恵の46歳誕生日を家族で祝ったことを明かし、家族ショットを披露した。

「@megumi_okina さんのお誕生日。今年も皆んなでお祝い出来ました」と書き出すと、自身と奥菜、15歳の長女、14歳の次女の飲食店での家族ショットをアップ。

ハッシュタグでは「いつもありがとう」「お誕生日おめでとう」「お祝いできることに感謝」とつづった。

奥菜は自身のインスタグラムに自身の最新ショットを投稿すると、「46歳になりました 家族で賑やかにご飯を食べました」と記した。

奥菜は04年1月にIT企業サイバーエージェントの藤田晋社長と結婚し、翌05年7月に離婚。09年3月に会社員の男性と再婚、同年9月に長女、11年5月に次女を出産したが、15年に離婚した。16年に9歳年下の木村と結婚した。

木村の投稿に、フォロワーからは「素敵なご夫婦、家族」「素敵な女性恵さん お誕生日おめでとう 素敵な家族に乾杯」「お祝いできることに感謝ですね」といった反響が寄せられている。