「暑さに耐えられん！」って人へ！【ROPÉ PICNIC】上品でオシャレ♡「ひんやりトップス」

“とにかく涼しく過ごしたい、でも手抜きには見せたくない……” そんな夏の悩みに応えてくれそうなのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「ひんやりトップス」。見た目はしっかりおしゃれ、そのうえ接触冷感機能付きで、猛暑日だって快適に過ごせそう！ 今回は、そんな洒落感も機能性も兼ね備えたおすすめのアイテムをピックアップしてご紹介します。ぜひ夏の即戦力として活躍させて。

まるでケープを羽織ったよう！ 通勤にも頼れるきれいめトップス

【ROPÉ PICNIC】「八方映えニット ケープニットプルオーバー」\4,994（税込）

ほんのりモードなケープ風デザインが、Tシャツ以上ブラウス未満の絶妙バランス。肩まわりを自然にカバーしながら、スリット入りの袖で軽やかな抜けも演出。接触冷感やUVカット、イージーケアなど、夏にうれしい機能も充実しています。きれいめパンツを合わせれば通勤に、休日はジーンズやワイドパンツでカジュアルダウンしてもサマになりそう。

着心地ラクでも手抜きに見えない！ きれいめハーフスリーブ

【ROPÉ PICNIC】「八方映えニット ハーフスリーブサマーニット」\3,993（税込）

すっきりしたハーフスリーブとやや広めの襟ぐりで、涼しさと上品さを両立できそう。公式オンラインストアによると「計算された袖幅」 & 長めの袖丈で、気になる二の腕のさりげないカバーとすっきり見えが期待できます。接触冷感やUVカットなど、暑い日も心地よく過ごせそうな機能も詰まった一枚。ベーシックカラーから赤やピンクなどの差し色まで、豊富なカラバリも魅力です。

汗が響きにくい！ インパクト大なプリントTシャツ

【ROPÉ PICNIC】「RENUアソートフォトTシャツ」\2,798（税込・セール価格）

グラフィックアートのようなプリントが目を引く、モード感のある一枚。接触冷感やUVカットなどの機能を備えているうえ、公式オンラインストアによると「肌にあたる側がポリエステルなので汗が表面に響きにくく、さらっとした感覚で着られる」とのことで、暑い日でも快適に過ごせそう。ややゆとりのあるシルエットで、ジャケットやジレを重ねたきれいめスタイルにもフィットしてくれそうです。

汗染み防止が心強い！ 大人カラーのロゴTシャツ

【ROPÉ PICNIC】「フレンチロゴプリントTシャツ」\2,798（税込・セール価格）

写真のカラバリ「ダークブラウン」では落ち着いた赤みブラウンに、控えめなロゴがさりげないアクセント。Tシャツながらも品よく着られそうな一枚です。接触冷感やUVカットの機能付き、汗染み防止加工済みと、暑い日にも心強い機能を備えながら、きれいめパンツやスカートとも好相性に決まりそう。カジュアルになりすぎず、大人の装いに自然になじんでくれそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K