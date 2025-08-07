BTSらが所属するBIGHIT MUSICの新ボーイグループ名が「CORTIS」に決定 8月18日に正式デビュー
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから、新たなボーイグループ「CORTIS」（コルティス）が8月18日に正式デビューすることが発表された。
CORTISの公式SNSチャンネルが開設され、TikTokにはグループ名を初公開する映像が投稿された。この映像はメンバーのMARTINが実際に使用する作曲ソフトを活用して制作されており、画面にグループ名が現れると同時に神秘的なサウンドが流れる仕掛けとなっている。
グループ名のCORTISは、「COLOR OUTSIDE THE LINES（＝線の外に色を塗る）」というフレーズからランダムに抽出した6文字で構成されており、「世の中のルールにとらわれず、自由に思考する」という意味が込められている。メンバーはMARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOの5人で、全員10代。音楽・振付・映像を共同で手がける“ヤングクリエイタークルー”として活動していく。
初公開された映像では、音響機器やキーボードが並ぶ作業室を舞台に、メンバーたちが互いに撮影し合いながら制作に没頭する様子が描かれており、CORTISの飾らない姿が印象的に映し出されている。また、作業室の装飾やSNSチャンネルの宣伝などもメンバー自らが行っており、独創的な感性が際立つ仕上がりとなっている。
BIGHIT MUSICからはTOMORROW X TOGETHER以来、約6年ぶりとなる新ボーイグループの誕生となる。音楽、振付、ビジュアルすべてを自らの手で創り上げていくCORTISが、グローバル音楽シーンにどのような新風を巻き起こすのか注目が集まる。
