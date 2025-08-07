“令和の米騒動”でコメ価格が高騰しても、これまで政府は「生産量は足りている」と説明していました。しかしここに来て、石破首相も判断の誤りを認め、増産へ政策転換することを表明しました。生産者からは懐疑的な見方や不安の声が寄せられています。

■担当大臣自ら「判断を見誤った」

藤井貴彦キャスター

「『判断を見誤ってしまった』。これは、“コメ担当大臣”こと小泉農林水産大臣の発言です。大臣自ら誤りを認める発言に驚きの声も上がっていますが、日本のコメ政策は一体何を見誤っていたというのでしょうか？」

■「減反」廃止後も…生産量抑える政策

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「これまで政府はコメの価格が高騰する中でも、『コメは足りている』『流通に問題がある』という説明を続けてきました」

「ところが5日、石破首相も初めて誤りを認めて、『生産量は足りていると判断したことが価格の高騰を招いた』などと説明。その上で、これからはコメの増産にかじを切る歴史的な政策転換を表明しました」

藤井キャスター

「首相も担当の大臣も、これまでの政策の誤りを認めるということはなかなかないと思います。何が歴史的なのでしょうか？」

小栗委員

「これまで政府は、パン食が普及して1970年代からコメが余るようになったことなどを受けて、生産量を抑えて価格が安くなりすぎないよう減反政策をとっていました」

「ところが90年代には凶作で“平成の米騒動”などと呼ばれたコメ不足が起きたこともあり、減反政策自体は2018年に廃止しました」

「しかしその後も生産量の目標を示し、主食用のコメから飼料用のコメに転換した農家には補助金を出すなど、事実上生産量を抑えて、価格が下がりすぎないようにする政策を続けてきました」

「こうした長年続いてきた政策を見直して、増産に踏み切るという意味で、歴史的な政策転換と言えます」

■増産できる？ 農家からは不安の声

藤井キャスター

「ただ、これまで減産を続けてきた農家が急に増産することはできるのでしょうか？」

小栗委員

「なかなか難しいようです」

「実際に農家からは『土地も広げないといけないし、機械も増やさないといけない。そうなるとさらにお金がかかるので、急激には無理だ』『まず、人手がないんだから、たとえ土地があったとしてもすぐ増産できるかは分からない』といった声が聞かれます」

「さらには『コメが余った時にどうなるのか、価格が下がったら補償はどうなるのかなど不透明すぎる』と、価格に関する不安の声も上がっています」

■専門家「価格が下がる可能性も」

藤井キャスター

「価格に関する不安の声は、消費者も同じですよね」

小栗委員

「最新の7月21日〜27日の数字では、全国のスーパーのコメ5キロあたりの平均価格は、前の週から40円上がって3625円となりました。ここまで値下がりが続いていましたが、10週ぶりに値上がりしました」

「コメの流通に詳しい流通経済研究所の折笠俊輔主席研究員は『増産が成功すれば短期的に価格が下がる可能性がある』とする一方で、『需給バランスがとれずにコメが余ると価格が暴落する可能性もあり、将来的に生産者の減少を招く恐れもある』と指摘しています」

板垣李光人さん（俳優・『news zero』水曜パートナー）「コメ農家の皆さんが振り回されてきたんだなと感じます。（zeroで取り上げた）農家の皆さんが不安なことをお話しになっている様子がとても印象的でした。コメという日本の主食を作っている方たちが安心して仕事ができるような政策を考えてもらいたいです」（2025年8月6日『news zero』より）