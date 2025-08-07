ジョリーパスタ「“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」登場
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は8月7日より、オリジナルのカッペリーニを使用した冷製パスタ「“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」を販売している。
オリジナルのカッペリーニを使用した冷製パスタフェア第3弾となる今回は、ウニの香りがふわりと広がるクリームソースのパスタに、海の幸をたっぷり盛り付けた「“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」が登場。
ウニの旨みがとけ込んだまろやかなクリームソースの冷製カッペリーニに、ミョウバン不使用のウニをはじめ、ズワイガニのほぐし身、有頭エビ、ホタテ、イカ、ムール貝、とびこなど、たっぷりの海の幸が合わさった豪華なパスタに仕上げられている。価格は1,749円。
