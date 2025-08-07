「メンタルの保ち方を獲得できている」。2026年北中米W杯出場を狙う望月ヘンリー海輝の前向きな変化とは？【町田】
７月20日のJ１・東京ヴェルディ戦から約２週間のインターバルを経て、８月６日の天皇杯ラウンド16・京都サンガ戦に挑んだFC町田ゼルビア。この日は、リーグ戦で先発出場の機会が少ない藤尾翔太、仙頭啓矢、ナ・サンホらが前線に並ぶ形で戦い、その藤尾が見事に決勝弾を叩き出し、１−０で勝利。クラブ史上初のベスト８入りを決めた。
その立役者の１人と言えるのが、右ウイングバックに陣取った望月ヘンリー海輝だ。７月のE-１選手権で異彩を放ち、中国戦では代表初ゴールを奪った192センチの大型プレーヤーは、京都戦でも攻守両面で光るパフォーマンスを見せていた。
攻撃面では、３バック左の昌子源から再三サイドチェンジを引き出し、右サイドを攻略。縦への推進力を押し出すだけではなく、仙頭と立ち位置を入れ替えながらインサイドでもプレー。自身の仕事の幅を広げるトライもしているという。
「啓矢君は足もとでもらうのがすごくうまい選手。僕が合わせるというより、啓矢君が僕に合わせてくれる感じだったので、“啓矢君さまさま”という感じですね」と本人は笑う。
そういった流動的な動きの中から、59分に藤尾の決勝弾をアシストしている。このシーンも起点は昌子の縦パス。これを望月が中間ポジションで受け、DFに当てながらも藤尾にラストボールを供給する形となった。
「トラップはうまくいきましたね。（昌子の縦パスが）普通にワンバウンドで来るよりも、速いボールを足に当ててくれたら止めるだけ。逆にすごく止めやすかったです」と背番号３は満面の笑みをのぞかせた。
後半の終了間際には、相手の右CKから福岡慎平に鋭いヘディングシュートをお見舞いされたが、望月が見事にクリア。これが入っていたら延長戦突入となっていただけに、本当にチームを救うワンプレーだった。
「『ああ、ボールが来たわ』と思ってポンと出しただけ。自分の仕事を全うしただけです」と望月は嬉しそうに話したが、そんな立ち振る舞いからも余裕が感じられる。日本代表に初招集された１年前は精神的な波が大きかったが、それがなくなってきたことが、最近の好調につながっている。それは望月自身も認めるところだ。
「源君からはプレーの細かいところも言われますけど、『自信を持ってやれ』とかメンタルの部分をアドバイスされることが多かった。他の人からも話がありましたけど、そういう経験を経て、今はメンタルの保ち方を獲得できている。
僕はあまり自分に期待せずにやってますし、『成功したらラッキー』『失敗したらしょうがない』くらいの気持ちでやってます。それを継続して、さらにレベルアップしていかないといけないと思っています」と、開き直ったマインドで前へ前へと前進できているのだ。
高さ、強さ、速さと“怪物級のフィジカル能力”を誇る望月にとって、心理的な部分は課題だった。それを解決したからこそ、E-１でも目覚ましい働きを見せることができたし、今の町田でも堂々たる存在感を示せている。その成長を黒田剛監督も昌子もしっかりと認めている。
「最後のセーブといい、『ホントに最近、素晴らしいよ』と伝えましたけど、毎日一緒にいると、乗ってるか乗ってないかが本当に分かりやすい。昨年みたいにガーンと落ちて、『何やってんねん』ということもなくなったし、自分で立て直せるようになっている。E-１もそうですけど、レベルの高い選手と肌で触れて感じた部分は大きいと思う。どんどん逞しく成長してほしいですね」と昌子も神妙な面持ちでコメントしていた。
この調子で成長曲線を引き上げていければ、望月の2026年北中米ワールドカップのメンバー滑り込みもないとは言い切れないだろう。森保ジャパンの右ウイングバックでは、堂安律（フライブルク）や伊東純也（S・ランス）のような攻撃型が多く、望月のようなタイプはあまりいないからだ。
「タイプ的には関根（大輝＝S・ランス）が似てるかもしれないけど、自分のストロングをより出していって、評価してもらえたらいいですね」と本人も意欲を燃やす。
「大学３〜４年生の時は、ワールドカップは本当に夢みたいな感じだったけど、いろいろ１年経験して、この前も代表に呼ばれて、完全に届かないわけではない目標になった。まだ遠い目標ではありますけど、そこに向けてやっていくことが、自ずと僕の成長につながり、町田の結果にもつながる。そこを目ざしていくことが、自分と町田の両方にとってのウィン・ウィンなのかなと思いますね」
本気でその高い領域に到達したいと思うなら、ここからのJ１、天皇杯、アジア・チャンピオンズリーグ・エリートをタフに掛け持ちし、すべてにおいて好結果を残すことが肝要だ。欧州挑戦に踏み切らなくても、大舞台に手が届くことを、彼にはここから実証してほしいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
