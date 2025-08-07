¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²£ÉÍ¡½ÆØ²ìµ¤Èæ¡¢¹âÃÎÃæ±û¡½°½±©¤¬Å·¸õÉÔÎÉ¤Ç½ç±ä¡¡£¸Æü¸á¸å¤Ëà»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·á
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂç²ñËÜÉô¤Ï¡¢£·Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âè£³ÆüÂè£±»î¹ç¡¦²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡½ÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡¢Âè£²»î¹ç¡¦¹âÃÎÃæ±û¡½°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤òÅ·¸õÉÔÎÉ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á½ç±ä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ÎÉô¤È¤Ê¤ëÂè£³»î¹ç¤ÎÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¡½½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢Âè£´»î¹ç°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¡½¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿£²»î¹ç¤ÏÍâ£¸Æü¤Î¸á¸å¤ÎÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£´ÆüÂè£³»î¹ç¡Ê£±£¶»þ£±£µÊ¬³«»Ï¡Ë¤¬²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡½ÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡¢Âè£´»î¹ç¡Ê£±£¸»þ£´£µÊ¬³«»Ï¡Ë¤¬¹âÃÎÃæ±û¡½°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£