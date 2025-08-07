東貴博、沖縄家族旅行でふるまった“12人前の手料理”披露「全部おいしそう」「お店みたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/07】お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が、6日までにフィシャルブログを更新。妻でタレントの安めぐみや娘たちとの沖縄家族旅行でふるまった“12人前の料理コレクション”などを公開し、ファンの反響を呼んでいる。
【写真】東貴博、現地食材使った本格手料理
東は5日、「沖縄キッチン！パート」と題してブログを更新。「沖縄で作ったお料理コレクション！」と切り出し、「毎年沖縄では私が料理全般を担当」「今年もいろいろ作ったわぁ」と家族旅行もキッチンに立ち続けたことを報告。現地のスーパーで購入した「花ニラ」にエノキと玉ねぎを加えて仕上げた豚キムチは「甘めの味噌を隠し味に 美味かったなぁ」と手応え十分の様子。ほかにも、たたき風にしたマグロをバジルソースで和えた一品や、シンプルに味わうカツオ、評判だったというオクラチャーハン、ペンネゴルゴンゾーラ、バジリコスパゲティー、具だくさんのオムレツ、ポテトのガレットなど、ジャンルを問わずバラエティ豊かな献立を写真とともに披露した。
また、「水炊きしてから残ったスープで作ったカレー」には「絶品も絶品！勧められて使ったルーが“ZEPPIN”だからね 本当に美味かった」と満足気な様子でコメント。次女には「豆腐とわかめのお味噌」「湯通しした納豆」と、体に優しい離乳食メニューも用意し、「撮るの忘れたのも結構あるね よく作ったね 毎度12人前 イェイ」と料理の量に自らツッコミを入れながら、「盛り付けというか見た目をどうにかしたいね」と今後への意欲ものぞかせた。
続く6日には、「沖縄パート4 安めぐみのDNA！」と題してブログを更新。テラスでポージングを決めているかのような次女の写真とともに「安めぐみのDNA、確実に遺伝してるな」「1歳半でこの色気」「このポーズ、怖〜」とユーモアを交えながらその“将来性”に触れつつ、「将来有望？なのか、、、」と笑いを誘った。また10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとは「まだまだイチャつける」といいながら、青空のもとで長女をバックハグしたラブラブショットも公開した。
最後には「花火も楽しかったなぁ」「写真見てるとまたすぐに沖縄行きたくなるんだけども」と、家族で過ごした夏の思い出を幸せそうに振り返り、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「全部おいしそう」「ご馳走ですね」「すごーい！お店みたい！」「レシピ本が出せますね」「お料理上手でうらやましい」「食べられる人も羨ましい」「シェフ、お疲れさまでした」「そのすご腕、私もあやかりたいなぁ！」「料理作り優しい旦那さま」などの声が寄せられている。
東と安は2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
