¶ÛÇ÷´¶¤È°Õ³°À¤¬Ï¢º¿¤¹¤ë¥ë¡¼¥×¤â¤Î¤Î·æºî¡ÖÍæÀûÄÆÍî¡×¡¡µÈÅÄÂç½õ¤¬Á¦¤á¤ëÊ¸¸Ë¤³¤Î¿·´©¡ª
¡ØÍæÀû¡Ê¤é¤»¤ó¡ËÄÆÍî¡Ù¡¡¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ÉÃø¡¡µÈÌî¹°¿ÍÌõ¡¡Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¡¡£±£²£¶£µ±ß
¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡¡ÀîÂ¼¸µµ¤Ãø¡¡¿åÎë¼Ò¡¡£¹£·£·±ß
¡ØÈ¿Å¾ÎÎ°è¡Ù¡¡¥¢¥ì¥¹¥Æ¥¢¡¦¥ì¥Ê¥ë¥ºÃø¡¡Ãæ¸¶¾°ºÈÌõ¡¡ÁÏ¸µ£Ó£ÆÊ¸¸Ë¡¡£±£¶£µ£°±ß
¡¡¼ç¿Í¸ø¤¬Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¥ë¡¼¥×¤â¤Î¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ÎÉ½¸½¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë¤ÏÅë¾è¤·¤¿¥í¥ó¥É¥óÈ¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ô¤¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬¸áÁ°Îí»þ¤ËÄÆÍî¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¡£¥ë¡¼¥×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÄÆÍî¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¸º¾¯Éý¤«¤é¥ë¡¼¥×¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥ë¡¼¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÆÍî¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯ÌöÆ°¤¹¤ë¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥é¥¹¥È°ì¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¶ÛÇ÷´¶¤È°Õ³°À¤¬Ï¢º¿¤¹¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥ê¥é¡¼¤À¡£
¡¡¡Ê£²¡Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ö£¸ÈÖ½Ð¸ý¡×¤¬¸¶ºî¡£Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤¹¤ë±Ø¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÁàºî¤·¡¢ÄÌÏ©Æâ¤Î¡Ö°ÛÊÑ¡×¤ÎÍÌµ¤ËÈ¬²óÏ¢Â³¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¡½¡½¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÃË¤ÎÊª¸ì¤¬¸«½Ð¡Ê¤ß¤¤¤À¡Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡£¥²¡¼¥à¤Î¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ä¥Û¥é¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏÇö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÅ¯³Ø¤ò·¡¤ê¿Ê¤á¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÂçÀµ²ò¤À¡£
¡¡¤¢¤é¤¹¤¸¤Ç¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ê£³¡Ë¤â¡Ö¥ë¡¼¥×¤â¤Î¡×¤À¡£»þ¤Ï°ì¶åÀ¤µª¡¢¾®·¿ÈÁÁ¥¥Ç¥á¥Æ¥ë¹æ¤Î¥¯¥ë¡¼¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼±è´ß¤ÇÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÂç·úÃÛÊª¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤â¡¢Á¥¤¬ÆñÇË¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤¼¥ë¡¼¥×¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î£Ó£ÆÅª²ò¼á¤¬ÇòÈý¡Ê¤Ï¤¯¤Ó¡Ë¡£±¿Ì¿¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤òÀäË¾¤«¤é´õË¾¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯8·î2Æü·ÇºÜ